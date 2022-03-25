«تاته تاته.. السنغال هتشيل تلاته» أبرز هتافات الجماهير المصرية أمام استاد القاهرة «فيديو»

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علق جماهير المنتخب المصري قبل مواجهة السنغال في ذهاب الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

ورصدت عدسات دوت الخليج من كل مكان في مصر، وبالأخص من أمام استاد القاهرة الدولي، قبل انطلاق المباراة بساعات قليلة.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيرة السنغالي في الساعة التاسعة والنصف مساء، في لقاء يحتضنه استاد القاهرة الدولين في وسط حضور جماهيري كامل لمدرجات الاستاد.

توقعات مباراة مصر والسنغال

وجاء توقعات الجماهير لمباراة مصر والسنغال في التصفيات بتفوق الفراعنة بثنائية نظيفة، ومنها من توقع نهايتها بثلاثية نظيف، وتأهل مصر لكأس العالم بعد نهاية نتيجة المباراة بالقاهرة.

كما اكدت الجماهير على تسجيل أحمد سيد زيزو ومحمد صلاح ومحمود تريزيجيه بثلاثية المنتخب اليوم أمام السنغال، وسط سيطرة على أحداث مجريات المباراة.

كما توقع صغار مشجعي ومحبي الكرة المصرية، تشكيل المنتخب اليوم أمام السنغال، ببداية قوية في صفوف الفراعنة وعلى رأسهم محمد صلاح.

وجاء التشكيل المتوقع من الجماهير لمنتخب مصر أمام السنغال:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمد عبد المنعم – عمر كمال.

خط الوسط: عمر السولية – ومحمد النني – وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر مرموش – مصطفى محمد – محمد صلاح.

أبرز هتافات الجماهير المصرية أمام السنغال

كما علقت بعض الجماهير التي جاءت من مختلف المحافظات في الجمهويرة، لمساندة المنتخب وكانت رسالتها "باي باي سنغال.. باي باي مانى".

وأضاف بعضم: "ياساديو مانى انت بتحلم.. وبنحترم انك محتفلتش بالبطولة الإفريقية.. بس مصر قوية وهتكسب".

وكانت أبرزها: "شمال.. يمين.. كأس العالم يا مصريين".

وجاءت أيضا: "ووحده واحده.. وتاته تاته.. السنغال هتشيل تلاته".