/688114/الداخلية-تنفي-وجود-أعمال-تخل-بالأمن-فى-المحافظات

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة ما تردده عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، على مواقع التواصل الاجتماعى بوجود أعمال تخل بالأمن بعدد من المحافظات.

دوت الخليج

الداخلية تنفي وجود أعمال تخل بالأمن فى المحافظات

وأوضح أن مقاطع الفيديو التي يتم تداولها، على مواقع التواصل الاجتماعي، فى هذا الموضوع قديمة وسبق تداولها منذ عدة سنوات، حيث يأتي هذا ضمن ما استمرت عليه جماعة الإخوان الإرهابية، خلال الفترة الماضية من خلال إعادة بث بعض الفيديوهات القديمة لإثارة البلبلة فى الشارع المصري.

يذكر أن قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين بالحافظات، خلال حملاتها المكبرة على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

حيث تم ضبط 1381 قضية تموينية متنوعة، تضمنت 19 قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت (قرابة 128 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز – 2700 عبوة زيت طعام، إضافة إلى حجب مواد بناء بإجمالى 16طن حديد تسليح و 32 طن أسمنت، فضلا عن بيع مواد بناء بأزيد من السعر بإجمالى 30 طن حديد تسليح – أكثر من 44 طن أسمنت، و12 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات وصلت لأكثر من 1286 طن دقيق مدعم- سكر تموينى – أسمدة مدعمة" – 649 بطاقة ذكية – 1500 عبوة زيت مدعم – 4 ماكينات صرف – تعبئة.