"خطف اثنين من أخواته".. ماذا قال أحمد حلاوة عن فيروس كورونا؟

دوت الخليج تستعرض كلمات أحمد حلاوة عن كورونا

تصريحات أحمد حلاوة

حل الفنان أحمد حلاوة قبل أسابيع قليلة ببرنامج “واحد من الناس” المذاع عبر شاشة قناة الحياة الفضائية وتحدث عن فيروس كورونا الذي أودى بحياته.

وكشف خلال البرنامج وفاة شقيقته وشقيقه تأثرًا بفيروس كورونا، ليلحقهما بعدذلك اليوم الجمعة حيث مات بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

أحمد حلاوة عن فيروس كورونا

وقال الفنان الراحل أحمد حلاوة وقتها: “صدمتي كانت كبيرة، خاصة أن أختي أصيبت بكورونا في نفس الوقت وتوفيت، وأصيبت أختي الثانية وشفيت، وأخي الذي صلى على أختي أصيب أيضا بكورونا وتوفى بعدها بـ 20 يوما”.

جدير بالذكر أن اللحظات الأخيرة في حياة الفنان أحمد حلاوة كانت مؤلمة وهو في غرفة العناية المركزة حيث أصيب بغيبوبة وكانت قبلها توقفت الكلى عن العمل منذ يوم الأربعاء الماضي ولذلك تم وضعه على أجهزة التنفس.

أما الفنان منير مكرم فأعلن خبر وفاة أحمد حلاوة من خلال صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: “الدوام لله الفنان أحمد حلاوة الفنان القدير”.

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ومن جانبها هبة ابنة الفنان أحمد حلاوة كانت قد كشفت تفاصيل حالة والدها الصحية، في تصريحات لها وقالت: "مازال والدى يتلقى العلاج داخل المستشفى ونتمنى الشفاء له قبل بداية شهر رمضان.. نأمل ونتعشم فى كرم الله أن يتم شفاء والدى أحمد حلاوة”.

وأضافت: “ويأتى شهر رمضان وهو ينير حياتنا كما كان أطمئن كل محبيه.. التحسن بسيط والحالة مستقرة مازلنا فى المستشفى لتلقى العلاج ومع دعواتكم وكرم الله سوف يكون فى أحسن حال قريبا".

يشار أن الفنان أحمد حلاوة يمتلك تاريخ مشرف طوال مسيرته الفنية التي ترك بسببها مجال الهندسة وأصبح وقتها مخرج مسرحى وأستاذ بفن التمثيل حتى أنه خرج من تحت يده الكثير من النجوم، وكان له أدوار مميزة بالكثير من الأعمال.