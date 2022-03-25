أشرف زكي يكشف لـ دوت الخليج موعد ومكان جنازة أحمد حلاوة

/688110/أشرف-زكي-يكشف-لـ-تحيا-مصر-موعد-ومكان-جنازة-أحمد-حلاوة

رحل الفنان القدير أحمد حلاوة عن عالمنا اليوم الجمعة عن عمر ناهز ال 73 عامًا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

دوت الخليج يرصد موعد ومكان جنازة الفنان أحمد حلاوة.

جنازة الفنان أحمد حلاوة

وكشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لموقع دوت الخليج عن موعد ومكان جنازة الراحل قائلًا أنه من المقرر تشيعها غدًا ظهر السبت من المجمع الاسلامي بالشيخ زايد.

مشاهير الفن والإعلام ينعون أحمد حلاوة

ونعاه عدد من المشاهير، فنشر الفنان محمد هنيدي صورة للفنان أحمد حلاوة عبر حسابه على «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: «البقاء لله في الفنان الكبير أحمد حلاوة، ربنا يرحمك ويغفر لك ويصبر أهلك»، وغرد الفنان أكرم حسني عبر «تويتر»، قائلًا: «إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ الفنان أحمد حلاوه في ذمه الله.. الله يرحمك يا حبيبي».

وشارك الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه على «فيسبوك» صورة نعي للراحل وعلق عليها، قائلًا: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص التعازي لأسرة الفنان أحمد حلاوة»، كما كتب الإعلامي عمرو الليثي عبر «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنان أحمد حلاوة في ذمة الله».

من جانبه، تألق الفنان الراحل أحمد حلاوة في الماراثون الرمضاني المنقضي بمسلسل «الاختيار 2» وتدور أحداث مسلسل «الاختيار 2, بطولات الشرطة المصرية وتضحياتهم في الفترة من عام 2013، كما يرصد بعض الوقائع التي قامت بها الشرطة في مواجهة الإرهاب.

وشارك في مسلسل «الاختيار 2» الفنان كريم عبد العزيز، وأحمد مكى، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وسامح الصريطي، ومحمد علاء، وإسلام جمال وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولي، ومراد مكرم ومحمد فراج، وعمرو عبدالجليل، وهو من تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة «سينرجي».