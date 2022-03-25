/688107/شوبير-يعلن-عن-مفاجأت-بتشكيل-مصر-أمام-السنغال

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن وجود مفاجأت كبيرة في تشكيل منتخب مصر أمام السنغال، ضمن لقاء الذهاب من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب شوبير على حسابه الرسمي لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "سيوكن هناك ماجأت كبيرة في تشكيل منتخب مص أمام السنغال"، في إشارة منه بأن كيروش سيفاجئ السنغال بتشكيل على عكس المتوقع.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً، على ستاد القاهرة الذي سيشهد حضور جماهيري كبير.

ويسعى منتخب مصر للفوز على نظيره السنغال قبل المواجهة الثانية التي ستقام في داكار العاصمة السنغالية.

ويريد منتخب مصر رد الاعتبار أمام السنغال، بعد الخسارة الأخيرة في نهائي كأس أمم أفيقيا بركلات الجزاء الترجيحية، وهو ما يسعى محمد صلاح ورفقاءه تحقيقه.

مصر بالقميص الأحمر والشورت الأسود بالقاهرة في تصفيات كأس العالم

يدخل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مباراة اليوم أمام السنغال، بالقميص الأحمر والشورت الأسود، والجورب الأبيض، خلال ذهاب دور النهائي من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وأسفر الإجتماع الفني الخاص بالمباراة بين مصر والسنغال، على ارتداء المنتخب الوطني بأرتداء الزي الرسمي للفراعنة أمام أسود التيرنجا، كمستضيف وصاحب الأرض في اللقاء.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسنغال اليوم معلق المباراة

وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس عن معلقين المباراة ستكون كالتالي:

مدحت شلبي الصوتية الأولى - أون تايم سبورتس 1

بلال علام الصوتية الثانية - أون تايم سبورتس 1

أيمن الكاشف الصوتية الأولى - أون تايم سبورتس 2

محمد الكواليني الصوتية الثانية - أون تايم سبورتس 2

قائمة أساطير الكرة المصرية لحضور مباراة مصر والسنغال:

وتضم قائمة الأساطير كل من، أحمد الكاس، حسني عبد ربه، حسام حسن، محمد ناجي جدو ، عماد متعب، عبد الحليم علي، عمرو زكي، أحمد حسن، طاهر ابو زيد، اشرف قاسم، هاني رمزي، طارق مصطفي، مدحت عبد الهادي، نادر السيد، مجدي عبد الغني، هشام يكن، عبد الواحد السيد ، ياسر ريان، اسامة نبيه، محمد يوسف، ابراهيم حسن، سمير كمونة، جمال عبد الحميد، احمد شوبير، عبد الستار صبري، هاني سعيد، محمود فتح الله، محمد حمص، طارق السيد، شادي محمد، احمد عبد الملك، سيد معوض، محمد زيدان، ربيع ياسين، ياسر رضوان، احمد حسام ميدو، ابراهيم سعيد، عبد الستار صبري، معتصم سالم، طارق يحيي، محمد فضل، حسام غالي، محمد عمر، حمادة صدقي، شوقي غريب، سامي الشيشيني، محمد عمارة واسماعيل يوسف.