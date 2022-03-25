/688106/محافظ-الإسكندرية-500-الف-طلب-للحصول-علي-عربات-متنقلة-ونقنن-وضعها-حتي-لا-تتحول-لعشوائيات

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن هناك 51 الف منشأة صناعية حرف وورش و49 الف محل غير مرخص مؤكدا خلال لقائه وفد لجنة المشروعات أن المنطقة الصناعية ببرج العرب بالعامرية تطلب عمالة كثير ولكن تحتاج الي مواصلات كثيرة لنقلهم حيث إن الشباب يري انها مناطق بعيدة.

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محافظ الإسكندرية: 500 الف طلب للحصول علي عربات متنقلة ونققن وضعها حتي لا تتحول لعشوائيات

وقال الشريف أن الشوارع في الإسكندرية للأسف تحولت الي عربيات متنقلة لذا قررت انه لا عربات متنقلة إلا بموافقة المحافظة والمرور والمرافق حفاظا علي المظهر الحضاري المحافظة حيث إن هناك 2 مليون مصطاف يوميا المحافظة في فصل الصيف مشيرا إلي أن هناك ٥٠٠ الف طلب علي عربات متنقلة وتابع قائلا: أن هناك منةيحصلون علي عربيات متنقلة ويقوم بتاجيرها وهذا أمر غير منطقي.

وقال الشريف أنني رصد ٩٩ سوق عشوائي في محافظة الإسكندرية وكل سوق به ٣ آلاف بائع متجول من كافة المحافظات لذا يتم التعامل مع تلك القضية وتوفير أسواق متطورة وبديلة.

ويضم وفد اللجنه النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، وهالة أبو السعد وكيلة اللجنة، وسيد سلطان وطارق السيد عضوا اللجنة، والنواب رحاب موسي وغادة الضبع ومني عبد الله ، ومصطفي المختار امين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ، ومحمد نصر من أمانة اللجنة ، ومسئولين من وزارة التنمية المحلية وهيئة التنميه الصناعيه ومصلحة الضرائب .