أسفرت الحملات الأمنية التي تقوم بها، الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمالحافظات، خلال حملاتها المكبرة على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

دوت الخليج

ضبط 1381 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

أسفرت الحملات الأمنية التموينية التي شنتها شرطة التموين بمحافظات الجمهورية ، عن ضبط 1381 قضية تموينية متنوعة، تضمنت 19 قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت (قرابة 128 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز – 2700 عبوة زيت طعام، إضافة إلى حجب مواد بناء بإجمالى 16طن حديد تسليح و 32 طن أسمنت، فضلا عن بيع مواد بناء بأزيد من السعر بإجمالى 30 طن حديد تسليح – أكثر من 44 طن أسمنت، و12 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات وصلت لأكثر من 1286 طن دقيق مدعم- سكر تموينى – أسمدة مدعمة" – 649 بطاقة ذكية – 1500 عبوة زيت مدعم – 4 ماكينات صرف – تعبئة.

قضايا ارتفاع الأسعار

كما تم ضبط 96 قضية بيع بأزيد من السعر بمضبوطات وصلت لأكثر من 118 طن دقيق – زيت طعام – سكر – مكرونة – أرز – فول – أعلاف – 26926 عبوة – 3 ماكينة تعبئة - 574 إسطوانة بوتاجاز، بإجمالى مضبوطات وصلت لأكثر من 1654 طن – 31126 عبوة – 574 إسطوانة بوتاجاز – 649 بطاقة ذكية – 7 ماكينة تعبة وصرف، أبرزها ضبط 1250 طن أسمدة زراعية مدعمة، خاصة بأحد البنوك محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية تم تجميعها لإعادة تدويرها داخل شكائر مدون عليها بيانات مقلدة لعلامات تجارية مسجلة بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء.

إضافة إلى ضبط 1000 زجاجات فارغة تستخدم فى اغراض التقليد، حيث دونت عليها البيانات مقلدة، و 2 ماكينة تعبئة، وذلك لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة وتوزيع الأسمدة الزراعية، إضافة إلى المحاسب القانونى بالشركة وأمين مخازنها بمحافظة البحيرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (25 طن دقيق أبيض بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القليوبية، وضبط 19 طن سلع غذائية مختلفة الأنواع بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية، وضبط (قرابة 17 طن "أرز أبيض") بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة البحيرة، وضبط (قرابة 16 طن "دقيق أبيض – مكرونة") بدون مستندات مجهولة المصدر مدون عليها بيانات لعلامات تجارية مسجلة وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط ، 32 طن مواد بناء، أسمنت بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء بمحافظة الدقهلية، وضبط 15 طن مواد بناء حديد تسليح، أكثر من 27 طن مواد بناء "أسمنت، بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة ، المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء، بمحافظة القليوبية، وضبط ، قرابة 27 طن إضافات أعلاف حيوانية، بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الإسكندرية.

وأسفرت لحملة الأمنية لشرطة التموين، أيضا على ضبط أكثر من طن مصنعات لحوم مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وذلك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، مما يشكل خطر كبير على صحة المواطنين، وفقا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المختصة، استعدادا لطرحها للبيع بالأسواق بهدف الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، إضافة إلى تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وذلك بحوزة مالك مفرمة لحوم غير مرخصة بالقاهرة، وضبط قائد سيارة حال سيره بالفيوم وبحوزته أكثر من 12 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض، بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

واستطاعت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، ضبط مالك مخزن مواد غذائية، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وذلك لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، بدون أي مستندات تدل على مصدرها، إضافة إلى عدم مطابقتها للاشتراطات الصحية، وبدون ترخيص، حيث عثر بداخل المخزن على 2217 عبوة جبنة – عصير، و 2,200 طن أرز، و 780 كيلو زيت طعام،و 834 كيلو جرام مكرونة، عدس، فول، 400 كيلو جرام سكر- 5400 قطعة حلاوة طحينية- 1200 زجاجة مياه معدنية) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالسوق لتحقيق أرباح غير مشروعة.