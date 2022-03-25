/688102/وزيرة-الثقافة-تنعي-الراحل-أحمد-حلاوة-شكل-علامة-بارزة

رحل الفنان القدير أحمد حلاوة عن عالمنا ،اليوم الجمعة الموافق 25 مارس عن عمر يناهز الـ 73 عامًا إثر أزمته مع فيروس كورونا المستجد، تاركًا خلفه تاريخ فني حافل بأعماله المبدعة.

دوت الخليج يرصد نعي وزيرة الثقافة للفنان الراحل أحمد حلاوة.

وزيرة الثقافة تشارك في دفتر عزاء أحمد حلاوة

وحرصت على نعيه، الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قائلة في بيان لها أن الراحل شكل علامة بارزة فى فن التمثيل والاخراج ونجح على المستويين العملى والاكاديمى فى ابداع اعمال مميزة ستبقى راسخة فى وجدان الجمهور وقدمت العزاء لأسرته واصدقائه وتلاميذه داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته.

جنازة أحمد حلاوة

و أعلن الفنان محمد علي رزق عن مكان وموعد جنازة الراحل الفنان أحمد حلاوة من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: "صلاة الجنازة غدًا السبت بالمجمع الإسلامى بالشيخ زايد".

آخر أعمال أحمد حلاوة الفنية

جدير بالذكر أن الفنان الراحل أحمد حلاوة شارك في الماراثون الرمضاني المنقضي بمسلسل «الاختيار 2» وتدور أحداث مسلسل «الاختيار 2, بطولات الشرطة المصرية وتضحياتهم في الفترة من عام 2013، كما يرصد بعض الوقائع التي قامت بها الشرطة في مواجهة الإرهاب.

مسلسل «الاختيار 2» من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، وأحمد مكى، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وسامح الصريطي، ومحمد علاء، وإسلام جمال وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولي، ومراد مكرم ومحمد فراج، وعمرو عبدالجليل، وهو من تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة «سينرجي».

السيرة الذاتية للفنان أحمد حلاوة

بدأ مسيرته الفنية مع الفنان أحمد راتب بعدما تخرجوا من الجامعة والتحقوا سويًا بمعهد الفنون المسرحية، حصل على درجة الدكتوراة في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا.

حقق المركز الأول على دفعته طوال الأربعة سنوات الدراسية في معهد التمثيل، عمل في مهن متعددة منها «منجد»، واشتغل في التجارة.

رفض العمل مع عمه الفنان فايز حلاوة، حتى يحقق نفسه خارج مسرحه، وشارك في أول مسرحية له مع المخرج سمير العصفوري.