/688099/القلب-ينزف-حزنا-على-غيابك-بهذه-الكلمات-ودعت-إسعاد-يونس-أحمد-حلاوة

وجهت الفنان والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، رسالة مؤثرة للفنان الراحل أحمد حلاوة، الذي وافته المنية في الدقائق القليلة الماضية عن عمر ناهز 71 عام بعد صراع دام لما يقرب من شهر مع فيروس كورونا المستجد.

دوت الخليج يرصد رسالة إسعاد يونس للفنان الراحل أحمد حلاوة

شاركت إسعاد يونس صورة تجمعها بالفنان الراحل أحمد حلاوة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وكتبت عليها ناعية الراحل: «مع السلامة يا عبقري، يا أستاذ يا مبدع يا جميل، يا صاحب الطعم و الأداء المتفرد مهما تنوعت أدوارك ، يا دمث يا خلوق يا محبوب، و الله ان القلب ينزف حزنا علي غيابك، و لكن الجنة أولي بك، في رحاب الرحمن يا حبيبي».

آخر ظهور للفنان أحمد حلاوة

جدير بالذكر أنه آخر ظهور للفنان الكبير أحمد حلاوة، كان عن طريق حلوله ضيق على برنامج «واحد كم الناس» الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، المذاع على قناة الحياة في تمام الساعة العاشرة مساءً منذ يوم الاثنين الموافق 21 من شهر فبراير الماضي، وتعتبر هذه الحلقة مسجلة وكانت آخر ظهور إعلامي له».

آخر كلمات الراحل قبل وفاته

اما عن آخر كلماته قبل وفاته فكانت عندما خرج ليطمأنهم على حالته الصحية، بعدما زادت الشائعات حول وفاته، وقال حلاوة في فيديو بث مباشر نشرته ابنة حلاوة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «إلى كل حبايبي، وكل أصدقائي اللي سألوا عني أو مسألوش، اتمنى ألاأرى مكروه في حد، وربنا يكفيكم شر المرض، الحمدلله ربنا نجاني، وقومت بالسلامة من المرض المخيف ده، ولكن في بعض الحاجات لسة بنعالجها، اتطمنوا أنا بخير، خليها على الله، ولو كنت هقابل ربنا مفيش مشكلة خالص، دعواتكم في الدنيا جائزة وفي الآخرة جائزة، مشوفش فيكم حاجة وحشة».

وفي منشور آخر، نشر حلاوة الأنباء المتداولة عن وفاته، وعلق عليها: «الى كل الاحبه والصدقاء وكل من سأل عنى ..الحمد الله انا بخير وسوف اخرج من المستشفى قريبا للنقاهة .. اشكركم جميعا على اهتمامكم .. واطمئنكم اني بخير والحمد الله».