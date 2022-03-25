نشرة أخبار الفن: وفاة الفنان أحمد حلاوة.. أدهم نابسلي يحصد درع إجازة أحكام تلاوة القرآن.. وهذا اسم برنامج رامز جلال 2022

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شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة الموافق 25 من شهر مارس الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

وفاة الفنان أحمد حلاوة

رحل عن عالمنا في الساعات القليلة الماضية، الفنان الكبير أحمد حلاوة عن عمر ناهز 71 عام، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد ولقى أنفاسه الأخيرة في مستشفى الشيخ زايد التخصصي، من جانبه حرص عدد كبير من زملائه في الوسط الفني على نعيه بكلمات مؤثرة على رأسهم الفنانة رانيا محمود ياسين، دنيا سمير غانم، إسعاد يونس، منة فضالي، الراقصة دينا.

أدهم نابلسي يحصد درع إجازة أحكام تلاوة القرآن

حصد المطرب المعتزل، أدهم نابلسي على درع من إمام مسجد أبوعيشة، وذلك بعد إتمامه الإجازة في تلاوة القرآن الكريم وأحكامه، أتى ذلك بعد اعتزاله بأيام ليست بالقليلة، وتداول رواد السوشيال ميديا صورة للمطرب المعتزل أدهم نابلسي وفي يده درعه، مكتوب عليه: «يتقدم محمد عقل إمام مسجد أبوعيشة بالتهنئة والتبريك إلى الفاضل أدهم النابلسي، بمناسبة إتمامه الإجازة في تلاوة القرآن الكريم، رفعك الله بالقرآن إلى أعلى درجات الجنة، وجعلك مباركًا أينما كنت وموفقًا حينما اتجهت».

اسم برنامج رامز جلال الجديد

كشفت الجهة المنتجة لبرنامج رامز الجديد في رمضان 2022 عن البوستر الرسمي للبرنامج الذي يحمل اسمه، بعد تكتم عدد كبير من صناع العمل، ليأتي اسم برنامج رامز جلال المقرر عرضه في رمضان الموسم المقبل بعنوان رامز موفي ستار.

فاندام يزور مصر في هذا الموعد

يستعد الممثل الأمريكي الشهير فاندام لزيارة مصر خلال الأيام القليلة المقبلة والتي من المقرر أن تكون في يوم 27 من شهر مارس الجاري، يزور فاندام مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادا لتصوير بعض مشاهده من فيلمه الجديد بها، وذلك لما تحتويه مصر من معالم أثارية ومناطق فرعونية أثارت انتباه الفنان العالمي، ليحدد مصر كموقع تصوير لفيلمه الجديد دونا عن الدول العربية الأخرى.

تفاصيل جنازة شقيقة الفنان محمد يونس

رحل عن عالمنا مساء أمس الخميس شقيقة الفنان محمد يونس، الذي أعلن عن وفاتها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دون الكشف عن عن تفاصيل خاصة بسبب الوفاة، وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، كشف الفنان محمد يونس أن موعد جنازة شقيقته الراحلة، فكتبت عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة إن شاء الله بمسجد الإمام الحسن بجوار مستشفى القاهرة التخصصي أمام الميريلاند مصر الجديدة، والدفنة بمقابر العائلة بشبين الكوم وشكر الله سعيكم جميعًا».