نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الدينار الكويتي الجديد بالجنيه المصري بعد زيادة الدولار الأمريكي 2022 في المقال التالي
سعر الدينار الكويتي الجديد، يوم أمس الاثنين الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري شهدت أسعار عدد كبير من العملات زيادة مقابل الجنيه المصري فلم يكن الدولار الأمريكي فقط هو ما زاد بقيمة 2.5 جنيه مصري تقريبًا بل كان سعر اليورو والدينار الكويتي والعديد من العملات الأخرى في زيادة جديدة مقابل عملة الجنيه المصري، ولوحظت تلك الزيادة في البنوك المصرية وشركات الصرافة المصرية أيضًا، وفيما يلي نعرفكم على سعر الدينار الكويتي الواحد الجديد مقابل الجنيه المصري اليوم الثاني والعشرين من مارس.
سعر الدينار الكويتي الجديد
اشتعلت كافة محركات البحث وأيضًا مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموضوع زيادة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وبدء الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث حول ذلك ولكن بصورة ساخرة غير مصدقين لما تم الإعلان عنه وهبوط سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي منذ عام 2020 الماضي.
وبعد تعاملات يوم أمس وجد أن الدولار الأمريكي وبعض العملات الأخرى قد قفزت عن سعرها السابق أمام الجنيه المصري، مثل الدينار الكويتي حيث وجد أن سعره الجديد بالبنك التجاري الدولي قد وصل حتى 55.34 جنيه مصري بعدما كان قبل يوم أمس قيمته 49.75 جنيه مصري وذلك بالنسبة لسعر الشراء فقط، أما سعر البيع الجديد للدينار الكويتي فقد أصبح 57.72 جنيه مصري بعدما كان قبل يوم أمس أيضًا 51.80 جنيه مصري، أي أن الزيادة الجديدة في الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري قد تخطت حاجز الستة جنيهات.
الجنيه المصري أمام الدينار الكويتي
وقد قامت عدة بنوك مصرية بالنشر من خلال الموقع الرسمي لها عن الأسعار الجديدة بعد هبوط سعر الجنيه المصري أمام الدينار الكويتي ووجد أن:
- سعر شراء الدينار الكويتي قد استقر على 55.08 جنيه مصري ولكن سعر البيع للدينار الكويتي هو 57.29 جنيه وذلك بالبنك الاهلي.
- أما في بنك مصر فقد وصل سعر الشراء للدينار الكويتي 55.8 جنيه وسعر البيع وصل إلى 57.59 جنيه مصري.
- أما عن شركات الصرافة في مصر فإن مستويات الدينار الكويتي للبيع 57.60 جنيه وللشراء 55.8 جنيه.
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