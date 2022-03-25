وكالة الأنباء الأردنية: الملك عبد الله يستضيف الرئيس السيسى وولي عهد أبو ظبي ورئيس وزراء العراق بالعقبة

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قالت وكالة الأنباء الأردنية، أن الملك عبدالله الثاني، استضاف اليوم الجمعه في العقبة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في لقاء أخوي.
وأشارت الوكالة الأردنية إلى أن اللقاهء حضره الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات.
وأكدت الوكالة أن اللقاء تناول سبل تطوير العلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة.
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