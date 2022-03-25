تعطل خدمات يوتيوب وتيك توك وياهو لدى بعض المستخدمين حول العالم

واجهت العديد من خدمات الإنترنت بما في ذلك يوتيوب وتيك توك وياهو ميل، انقطاعا في الخدمة لدى عدد من المستخدمين حول العالم.
وكشف موقع تتبع الأعطال DownDetector، عن شكاوى لدى عدد كبير من تعطل الخدمات في عدد من الدول، والذي بدأ منذ الساعة السادسة صباحًا.
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