عاجل- الداخلية تنظم زيارة لذوى الهمم والأيتام لبعض المنشآت الشرطية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك ضمن هدف وزارة الداخلية لتحقيق التواصل مع كل فئات المجتمع وتعريفهم بطبيعة عمل كل القطاعات الشرطية بما يعمق روح الولاء والانتماء لديهم.

وتم اصطحاب ذوى الهمم والأيتام فى جولة ميدانية للتعرف على مرافق الأكاديمية، إذ شاهدوا جانبا من تدريبات الطلبة فى ميادين التدريب.

كما تم تنظيم زيارة لذوى الهمم والأيتام إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وتم استقبالهم بالوورد، وعقدت لهم ندوة عن مخاطر تناو وتعاطى المخدرات بحضور قيادات وزارة الداخلية.

وزار وفد ذوى الهمم والأيتام مركز التدريب البحرى التابع للإدارة العامة للبيئة والمسطحات المائية، وشاهدوا جميع أنواع اللنشات وطبيعة عملها ومحاكاة للتدريب على قيادتها، وتم اصطحابهم فى رحلة نيلية باللنشات.

وعبر ذوى الهمم والأيتام عن سعادتهم بزيارة المنشآت والمراكز الشرطية، مشيدين بما يبذله رجال الشرطة لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين، ولاستقرار مصر.