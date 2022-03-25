التخطيط تناقش الدور التنموى المستدام للمرأة فى الجمهورية الجديدة

جدة - نرمين السيد - وناقشت جلسات الندوة موضوعات الاستدامة التنموية للمرأة المصرية، ودعائم التمكين الاقتصادى للمرأة، كما شهدت الندوة قيام المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى بتكريم عدد من أمهات شهداء الجيش والشرطة المثاليات فى عدد من المحافظات.

وخلال الجلسة، أكد السفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولى بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية التعاون الدولى كى نصل إلى تحقيق الأهداف المنشودة، موضحًا أن التعاون بين الأطراف الدولية سيؤدى حتمًا إلى نتائج إيجابية على الأصعدة التنموية كافة، خصوصًا الموضوعات المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين، والتى لن تتحقق إلا من خلال الاستدامة التنموية للمرأة، ومن خلال بناء قنوات من الاتصال المتبادل مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة، بهدف عقد شراكات مثمرة لتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الناجحة فى كل أنحاء العالم فى المجالات ذات الصلة، بالإضافة إلى الاستفادة من الدعم الفنى والمالى للجهات المانحة فى سبيل دعم برامج عمل ومشاريع الوزارة المختلفة.

وأشار خيرت، إلى جهود الدولة لتدعيم الشراكات الدولية، من خلال استهداف تبادل الخبرات بهدف تخطى العقبات التنموية، وتصميم وتنفيذ البرامج الدولية المستدامة والمتنوعة الهادفة إلى تحقيق الاستدامة التنموية للمرأة، بالتعاون مع دول العالم والمنظمات الدولية فى مختلف المجالات التنموية المعنية بالمرأة.

وأكد أن جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى هذا المجال، تأتى إيمانًا بأهمية المردود الإيجابى لتحقيق الاستدامة التنموية للمرأة من النواحى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة.

من جانبها، قدمت الدكتورة شيماء سراج رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضًا تقديميًا يتناول علاقة تكافؤ الفرص فى الوصول إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تناول تطور المراحل المؤسسية التى بنيت على أساسها وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، والإنجازات المتحققة خلال فترة الإنشاء والتى لم تتجاوز العام منذ صدور القرار الوزارى رقم 9 لسنة 2021 والخاص بإنشاء الوحدة.

كما أشارت سراج إلى إنجازات وحدة تكافؤ الفرص والتى ارتكزت على ثلاثة محاور، تتضمن استهداف الوحدة للاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال بناء القدرات، وإعدادها وتنفيذها لبرنامج التعزيز المؤسسى لتكافؤ الفرص، ومحور الآليات المؤسسية الرقمية المدعمة لتأدية مهام الوحدة ورفع الوعى حول تمكين المرأة؛ وتمثلت فى إنشاء ثلاث منظومات إلكترونية تيسر تأدية مهام وحدات تكافؤ الفرص، مضيفة أن المحور الثالث تمثل فى إنجازات وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط ليضمن استدامة تميز الأداء من خلال الإصدار الأول لتقرير تكافؤ الفرص فى إطار أنشطة الوزارة.

وتطرق الدكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ورئيس هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، إلى تاريخ المرأة المصرية الرائد فى تحقيق المساواة بين الجنسين مرورًا بالعصور المختلفة الممثلة للحضارة المصرية وحتى بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن المرأة المصرية دائمًا كان لها السبق التاريخى فى الوصول إلى القيادة وتولى المناصب، بما انعكس على مساهمتها فى تحقيق التنمية الاقتصادية، لتسهم كدبلوماسية، وصحفية وقاضية ومحامية وطبيبة وبالمهن كافة متساوية فى الحقوق مع الرجل.

وأوضحت الدكتورة منى زكى مستشار الفكر الاستراتيجى ورئيس مؤسسة القوى الناعمة للإنتاج الفنى، أهمية دور الإنتاج الفنى والأعمال الدرامية فى خلق وتشكيل الوعى الجماهيري، مشيرة إلى أن ثورة 30 يونيو هى فجر العصر الذهبى للمرأة المصرية، والدليل على ذلك هو النهج الذى اتبعته الإرادة السياسية المصرية فى التعامل مع ملف المرأة.

وشهدت جلسات الندوة استعراض الدكتورة راوية رزق نائب رئيس جامعة بورسعيد، جهود التحول الرقمى فى الجمهورية الجديدة، ودورها الإيجابى فى تحقيق التمكين الاقتصادى المستدام للمرأة.

كما عرضت الدكتورة إيمان ريان نائبة محافظ القليوبية، دور المحليات وتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة، من خلال عرض نماذج التمكين الاقتصادى، فيما تطرقت الدكتورة مارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، إلى جهود الهيئة فى وصول المرأة إلى العمل اللائق المستدام، وكذلك جهود الهيئة القبطية الإنجيلية فى تحويل العمالة إلى العمل فى القطاع الرسمى.