غدا.. انطلاق فعاليات مؤتمر الآفاق الشرعية والقانونية للتحول الرقمى

جدة - نرمين السيد - تبدأ غدا السبت، فعاليات المؤتمر الدولى الثانى لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة بعنوان "الآفاق الشرعية والقانونية للتحول الرقمى –الواقع والمأمول" الذى يعقد برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.





وقال الدكتور مصطفى الباز عميد الكلية ورئيس المؤتمر - فى بيان للجامعة اليوم - إن المؤتمر يأتى حِرصًا من الكلية على تأدية رسالتها وتحقيق رؤيتها العالمية المحققة لرؤية ورسالة الأزهر نحو تأهيل كفاءات علمية متخصصة معرفيا وبحثيا فى مختلف فروع الشريعة والقانون التى تخدم المجتمع.

وأضاف عميد الكلية أن هذا المؤتمر يتواكب مع رؤية مصر 2030 بشأن التحول الرقمى، مشيرًا إلى أن أهدافه تتمثل فى إبراز دور الشريعة الإسلامية فى تحقيق الأمن الرقمى، ونشر الوعى حول التحول الرقمى وأثره فى تحقيق رؤية مصر 2030، و تعظيم الاستفادة منه فى الأمور الشرعية والقانونية، فضلا عن دراسة تأثيره على المعاملات الاقتصادية والتجارية والأحوال الشخصية والعملية التعليمية.

وأوضح عميد كلية الشريعة والقانون، أن محاور المؤتمر تشمل التحول الرقمى فى فقــه الشريعة ومقـاصدها، وفى ضــوء القواعد الأصولية، والتحول الرقمى فى ضــوء القواعـد الفقهية، مشيرا إلى أن محاور المؤتمر تشمل أيضا التحول الرقمى فى فقه الأحوال الشخصية والخلوة الإلكترونية وأحكامها، والطلاق الإلكترونى، والتحول الرقمى فى المعاملات التجارية والاقتصادية والمعاملات الرقمية فى أعمال البورصة والتجارة الإلكترونية، والتحول الرقمى فى المؤسسات الحكومية، فضلا عن حماية التحول الرقمى وتنميته فى ضوء رؤية مصر 2030.