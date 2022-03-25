قافلة الأزهر والأوقاف: رسالة الإسلام إنسانية وبر ورحمة ورقى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى خطبة وصلاة الجمعة التى أداها اليوم أعضاء القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، والتى ضمت 12 عالمًا: ستة من علماء الأزهر الشريف، وستة من علماء الأوقاف، فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "التكافل المجتمعى، حقوق الوالدين والمسنين والضعفاء أنموذجًا".

فمن على منبر مسجد الديوان العام العباسى بشبين الكوم، أكد الدكتور أشرف فهمى موسى مدير عام التدريب أن رسالة الإسلام رسالة إنسانية، وبر، ورحمة، ورُقِى، تهدف إلى أن يحيا الناس حياة كريمة فى ظل مجتمع متعاون متكافل، على أساسٍ من المواساة والشعور بالآخرين، والبعد عن مظاهر الأنانية والأثرة والجشع، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: "مَا آمَنَ بِى مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهوَ يَعْلَمُ بِهِ".

ومن على منبر مسجد سيدى خميس بشبين الكوم، أوضح الشيخ محمود محمد أحمد مكاوى مجمع البحوث الإسلامية أن قضاء حوائج الناس أمر حض عليه الإسلام وأنه منحة ربانية جديرة بأن يؤدى الإنسان شكرها، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: "إنَّ للهِ عندَ أقوامٍ نعمًا أقرَّهَا عندَهُم، ما كانوا فى حَوائجِ المسلمينَ ما لَم يَمَلُّوهُم، فإذا مَلُّوهُم نقلَها إلى غيرِهِم".

ومن على منبر مسجد سيدى خليل بشبين الكوم، أشار الدكتور كمال فوزى السباعى وكيل مديرية أوقاف المنوفية إلى أنه إذا كانت تلك القيم الدينية والإنسانية والمجتمعية مطلوبة بين الناس جميعًا، فإنها تكون أكثر أهمية وثوابًا وقت الشدائد والأزمات، وأكثر تأكدًا تجاه الضعفاء والأولى بالرعاية ، وإذا كانت الصدقة على الفقير صدقة فإنها على ذى الرحم صدقة وصلة ، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: " إنَّ الصَّدقةَ على المسْكينِ صدقةٌ وعلى ذى الرَّحمِ اثنتانِ صدَقةٌ وصِلةٌ".

ومن على منبر مسجد المتولى بشبين الكوم، بيَّن الشيخ أحمد محمد السيد السيد نصر مجمع البحوث الإسلامية أن حق الوالدين وبرهما شيء لا نظير له، فقد أمرنا الحق سبحانه وتعالى بتمام البر والإكرام لهما، حيث يقول عز وجل فى كتابه العزيز: "وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا".

ومن على منبر مسجد أبو المكارم بشبين الكوم، أوضح الدكتور جلال محمد غانم مدير عام المراكز الإسلامية بالخارج بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن مما لا شك فيه أن بر الوالدين دأب أهل الفطر السوية، وهو مما اتفقت عليه الشرائع السماوية، كما أنه خلق الأنبياء والمرسلين، فهذا نبى الله يحيى عليه السلام يقول الله سبحانه فى حقه: "وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا".

ومن على منبر مسجد الأنصار بشبين الكوم، أكد الشيخ محمد مصطفى عبد العليم طنطاوى مجمع البحوث الإسلامية أن بر الوالدين يستمر حتى بعد وفاتهما حيث جاء رجل من بنى سلمةَ فقال: يا رسول الله، هل بقى مِن برِّ أبوى شيءٌ أبَرُّهما به بعد موتهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "نعم، الصلاةُ عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذُ عهدِهما من بعدهما، وصلةُ الرحم التى لا تُوصَلُ إلا بهما، وإكرامُ صديقِهما" ، وقد زَارَ نبينا صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَى وَأَبْكَى مَن حَوْلَهُ، برًّا بها وشوقًا إليها.

ومن على منبر مسجد سيف بشبين الكوم، أوضح الدكتور محمد أحمد حامد مدير المكتبة المركزية للمخطوطات الإسلامية بالسيدة زينب رضى الله عنها أن للوالدين على الأبناء حقوقا عديدة، منها: كمال التوقير والاحترام والطاعة، حيث يقول الحق سبحانه: "واخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ"، وقد رأى سيدنا أبو هريرة رضى الله عنه رجلين، فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ فقال: أبى، فقال: لا تسمِّه بِاسْمِهِ، ولَا تَمْشِ أَمَامَهُ، َوَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ.

ومن على منبر مسجد النجار بشبين الكوم أشار الشيخ أحمد السيد عطية أحمد شحاتة مجمع البحوث الإسلامية إلى أن من بر الوالدين المبالغة فى الإحسان إليهما عند الكِبَر، وهذا من رد الجميل لعطائهما غير المحدود، حيث يقول الحق سبحانه: "إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا".

ومن على منبر مسجد التقوى بشبين الكوم، أكد الدكتور السيد عاطف خليل عضو الإدارة العامة لبحوث الدعوة على أن الموفَّق هو من استجلب دعوة أبويه بالإحسان إليهما، فتتحقق سعادته فى الدنيا والآخرة، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: "ثَلاثُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ لا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ"، فدعوة الوالد لولده لا تُرد ولا تموت، أما مَن لا خير فيه لأبويه فلا خير فيه أصلًا، لا يعاشَر، ولا يصاحَب، ولا يؤمَن غدرُه.

ومن على منبر مسجد أبو بكر الصديق بشبين الكوم البر الشرقي، أشار الشيخ محمد على أحمد حسن قديح مجمع البحوث الإسلامية أن الشريعة الغراء كما أكدت على بر الوالدين، فقد أوصت بإكرام المسنين والضعفاء، وتوفيتهم حقوقهم من التوقير والاحترام والرعاية، حتى جعلت إكرامهم من تعظيم الخالق عز وجل، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ مِنْ إِجْلالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ".

ومن على منبر مسجد القرط العزبة الغربية بشبين الكوم أكد الشيخ محمد عبدالستار محمد عضو الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة الديوان العام أن المسنِّين هم أهل للتقديم والتكبير والتبجيل، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ مِنَا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا"، ويقول صلى الله عليه وسلم: "يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ"، ويقول صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يتقدم فى الكلام قبل رجلٍ كبير السن: "كَبِّرِ الكُبْرَ" أي: اقدر التقدُّم فى العمر قدرَه، ولا تتكلم قبل الكبير.

ومن على منبر مسجد السبكى البر الشرقى بشبين الكوم، أكد الشيخ صبحى زكريا على زايد مجمع البحوث الإسلامية أنه بلغ من رقى هذا الدين أنه لم يفرق بين المسنين والضعفاء باختلاف دياناتهم أو أعراقهم فى الإكرام والإحسان وطيب المعاملة، فهذا سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه يرى رجلًا مسنًّا من أهل الكتاب يتكفف الناس، فأخذ بيده وذهب به إلى منزله، فأحسن إليه وأعطاه ما يسُدُّ حاجته، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال له: انظر هذا وضُرباءه - أى: وأمثاله - فو الله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم.