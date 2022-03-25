دوت الخليج تكشف اسم برنامج رامز جلال والبوستر الرسمي

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كشفت الجهة المنتجة لبرنامج رامز الجديد في رمضان 2022 عن البوستر الرسمي للبرنامج الذي يحمل اسمه.

دوت الخليج تكشف اسم برنامج رامز جلال الجديد

اسم برنامج رامز جلال الجديد

يحمل برنامج رامز جلال الجديد اسم رامز موفي ستار وتم طرح البوستر بالحملة الدعائية في الشوارع وعلى الكباري والطرق.

وكانت أسرة برنامج رامز جلال تتكتم على اسمه والتفاصيل الكاملة له وقصته واكتفوا بنشر البوستر التشويقي.

رامز جلال في رمضان 2022

وظهر رامز جلال في البوستر الجديد يمسك فانوس رمضان، وصبغ شعره باللون الأخضر، وكان قد روج رامز لبرنامجه الجديد من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام معلقًا: “بسم الله توكلنا على الله.. واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله المستعان.. وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر”.

يشار أن الفنان رامز جلال يستعين في برنامجه الجديد بالنجم العالمي جان كلود فان دام، الذي سيدعو الضيف من مشاهير الفن أو الرياضة أو الإعلام بمصر والوطن العربي.

ضيوف برنامج رامز جلال الجديد

وتأتي قصة برنامج رامز موفي ستار حول مشاركة الضيف في مشهد سينما مع بطل الأكشن العالمي فاندام في فيلمه الجديد حول مُطاردة أكشن، وأثناء اندماج الضحية يظهر الفنان رامز جلال مُتخفي وراء قناع ويضايق الضيف.

وتضم القائمة الأولية لضيوف برنامج رامز موفي ستار المقرر عرضه في رمضان 2022 عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية و mbc 1 عدد من النجوم مثل غادة عادل، عمرو يوسف، ياسمين صبري، سنيتيا خليفة، ومحمد أنور، نجم مسرح مصر، وبدر بانون نجم النادي الأهلي والمنتخب المغربي، وغيرهم من النجوم.

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جدير بالذكر أن الانطلاقة الأولى لبرامج المقالب لـ رامز جلال كانت منذ عام 2011 ، من خلال برنامج يحمل اسم رامز قلب الأسد وكانت فكرة البرنامج تعتمد على استلقاء الفنانين مصعدًا ثم يتعطل ليُفتح الباب ويجد الضحية نفسه أمام أسد.