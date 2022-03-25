تشكيل منتخب المغرب أمام الكونغو الديمقراطية بتصفيات كأس العالم 2022

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أعلن البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني للمنتخب المغربي، عن تشكيل أسود الأطلس لمواجهة الكونغو الديمقراطية في مباارة اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يجمع لقاء اليوم بين المغرب والكونغو الديمقراطية، في الساعة الخامسة مساء، في لقاء يجمع بين الطرفين في ذهاب الدور النهائي من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

تشكيل منتخب المغرب أمام الكونغو الديمقراطية:

في حارس المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: سامي ماي - نايف أكرد - رومان سايس.

وسط الملعب: آدم ماسينا - عمران لوزة - سفيان أمرابط - سليم أملاح - أشرف حكيمي.

الهجوم: ريان ماي - يوسف النصيري.

خسر منتخب المغرب أمام الجزائر في ربع نهائي كأس العرب 5-3 بضربات الترجيح بعد التعادل 2-2.

وسقط المنتخب المغربي بثنائية مقابل هدفين أمام منتخب مصر، في لقاء جمع بين الطرفين في دور ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

قائمة المغرب لمواجهة الكونغو الديمقراطية:

حراسة المرمى: ياسين بونو - أحمد التكناوتي - منير المحمدي

خط الدفاع: أشرف حكيمي - سفيان علاكوش - أدم ماسينا وجواد ياميق - سفيان شاكلا - رومان سايس - نايف أكرد ويحيى عطيات الله - سامي مماي .

خط الوسط: سفيان آمرابط وفيصل فجر - إلياس شعير - عمران لوزا وسليم املاح - يحيى جبران - عز الدين أوناحي .

خط الهجوم: طارق تسودالي - وسفيان بوفال - عبد الصمد الزلزولي - منير الحدادي وريان ماي - يوسف النصيري - أيوب الكعبي.

غرامات المنتخب المغربي بتصفيات كأس العالم امام الكونغو الديمقراطية

تلقى الاتحاد المغربي لكرة القدم إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتوقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف فرانك سويسري، بالإضافة إلى لعب مباراة إياب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم بعدد محدود من الجماهير مع غلق المدرجات خلف المرمى.

وجاء قرار اللجنة التأديبية لفيفا بعد استخدام الجماهير المغربية لفظ "عطايا" لبعض المشجعين التونسيين الذين شجعوا منتخب الجزائر في المباراة التي جمعت بين منتخبي المغرب والجزائر في كأس العرب، ووفقا لما ورد في تقرير مراقب المباراة فإن اللفظ يحتوي بعض العبارات المسيئه للمثلية الجنسية وهو ما رأت اللجنة التأديبية بأنه يعتبر تمييزا عنصريا.