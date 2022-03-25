/688097/مشروعات-النواب-البرلمان-والحكومة-في-خندق-واحدومحتاجين-نطبطب-علي-الناس

استعرض النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ، عدد من المشكلات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة ولابد من إيجاد أليه لحل هذا المشكلات موضحاً بان البرلمان والحكومه في خندق واحد لبناء مصر الجديده ، ولا بد من حل مشكلات المنتجين وعايزين نطبطب علي الناس ، لأنهم تعبوا جدا ودورنا حل مشاكلهم.

دوت الخليج مشروعات النواب: البرلمان والحكومة في «خندق واحد..ومحتاجين نطبطب علي الناس» واضاف مرعي خلال اجتماع وفد اللجنه مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بأن هناك فكر جديد وسنتعاون مع الحكومه لعمل خريطه استثماريه حسب احتياجات المناطق والمحافظات سواء الخاص وحدات الطعام المتنقلة. وطالب مرعي تعاون الاحياء ومجالس المدن في شرعنة المشروعات ، طبقا للتوجيهات الرئاسيه ، لحل ازمه المشروعات الغير موفقه لاوضاعها حتي يدخلوا تحت مظلة القانون رقم 152 لسنه 2020 ، لأن كل المعوقات ورقيه . واختتم مرعي حديثه بأن التوجه العام اننا نشوف مشكله الصناع والمستثمرين ونحلها. ويضم وفد اللجنه النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنه، وهاله ابو السعد وكيلة اللجنه وسيد سلطان وطارق السيد عضوا اللجنه، والنواب رحاب موسي وغادة الضبع ومني عبد الله ، و محمد نصر أمانة لجنة المشروعات ومصطفي المختار امين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ، ومسئولين من وزارة التنمية المحلية وهيئة التنميه الصناعيه ومصلحة الضرائب.

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