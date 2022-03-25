/688096/وفد-مشروعات-النواب-يواصل-جولاته-الميدانية-ويلتقي-محافظ-الإسكندرية

تواصل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي جولاتها الميدانيه لليوم الثالث علي التوالي ، بلقاء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ،وزيارة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة.

دوت الخليج

وفد مشروعات النواب يواصل جولاته الميدانيه ويلتقي محافظ الإسكندرية

وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن اللقاءات والزيارات للمحافظات هدفها الوقوف علي مدي تفعيل القانون 152 لسنة 2020 وتذليل العقبات امام أصحاب المشروعات الصغيرة ودعمهم لافتا أن هذا القطاع داعم للاقتصاد الوطني لذا لا يد من دعمه لانجاحه .

يذكر أن اللجنه بدات زياره الاربعاء الي محافظات الغربيه والاسكندريه والبحيرة هدفها حل المشكلات وإزالة العقبات أمام المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة.

ويضم وفد اللجنه النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنه، وهاله ابو السعد وكيلة اللجنه ، وسيد سلطان وطارق السيد عضوا اللجنه، والنواب رحاب موسي وغادة الضبع ومني عبد الله ، ومصطفي المختار امين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ، ومحمد نصر من أمانة اللجنة ، ومسئولين من وزارة التنمية المحلية وهيئة التنميه الصناعيه ومصلحة الضرائب .

ويضم وفد اللجنه النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنه، سيد سلطان عضو اللجنة وعضو مجلس النواب، والنواب رحاب موسي وغادة الضبع ومني عبد الله وطارق السيد وهاله ابو السعد وكيلة اللجنه ، و مصطفي المختار امين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب.

وكانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، استكملت جولاتها أمس بمحافظة الإسكندرية، وذلك لتفقد المنطقة الصناعية بمرغم وبرج العرب للوقوف علي المشكلات والمعوقات التي تقابل المستثمرين هناك خاصة في المجمع واحد ومجمع 2 بمنطقة مرغم.