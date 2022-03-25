/688093/بعد-اسبوع-من-طرحها-علي-لوكا-يواصل-تحقيق-نجاحات-ساحقة-بأغنية-أحكيلك

تصدر مطرب الراب الشهير «لوكا» تريند موقع الفيديوهات يوتيوب لأيام متتالية بعد طرح أغنيته الجديدة «احكيلك»، إذ أنها أصبحت من الأعمال الاكثر روجا لدى المستمعين حتى الآن.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أغنية احكيلك لمطرب الراب لوكا

وتعد أغنية"احكيلك"، من كلمات علي لوكا، توزيع أسامة طارق، ومن إخراج ميا المهدي، ومع النجاح الهائل الذي حققته الأغنية، تعاقد الفنان لوكا مع شركة شرقي برودكشن بحضور فادي صبحي المنتج المنفذ للشركة.

آخر أعمال لوكا

يشار إلي أن أخر أعمال مغني الراب علي لوكا،أغنية "متخافيش ياما"، والتي تخطت حاجز الـ30 مليون مشاهدة في اربع شهور، منذ طرحها يوم 4 نوفمبر من العام الماضى 2021، على القناة الرسمية للمغني على موقع الفيديوهات يوتيوب، حيث تصدرت الأغنية التريند عدة مرات خلال الفترة الماضية.

واتت كلمات التراك كالآتي: متخافيش ياما على ايه شايله هم الدنيا ليه ربك دايماً بيراضى بكره تشوفى ابنك راح فين متخافيش ياما على ايه شايله هم الدنيا ليه ربك دايماً بيراضى بكره تشوفى ابنك راح فين

ولا فارقة معايا الناس مين سالك مين بصاص مين راضى و مين اتغاط انا بغلى و هما رخاص رايح فاضى و جاى بكاس جايب دهب و جايب ماس اللى جاى بالمللى اتقاس هم ايه بالرجل اتداس كله جاى على ظبط الظبط زى ما انا حاسب بظبط ياما عيشنا كتير فى الضغط بكره نملى شاشات العرض ولا عمرى انسى الماضى زى ما انا كده عالعادى سامحونى بس لو مش فاضى مش شايف غير بكره قصادى

النهارده لو صعب بكره هنساه بنودع الهم بنودع الاحزان لو فرحى ده قيراط بكره فدان النهارده كان ورد بكره بستان بكره تحتاجينى بس مش هتطولينى شيبى مهما تشبى برضوا لا مش هتطولينى كنتيس فى ضيقتى جنبى ولا كنتى بتحبينى مش شايفك جنبى فى الطياره ولا فى لامبورجينى كله جاى اسف دلوقتى انا احلويت كله جاى خايف اكون انا ما نسيت سامحنى ياما مش هسامح اى حد ضيق متجيش عشان مفيش خلاص يا صاحبى قفلتا الدايره مستغرب ليه دلوقتى ما انا بظبط عملت زيك تعملش طيب الشخصيه دى عليك مش لايقه.