/688092/انتشار-أمنى-مكثف-فى-محافظات-مصر-الجماهير-تترقب-فوز-المنتخب-وأنباء-عن-غلق-المقاهى-فى-بعض-المحافظات

تستعد محافظات مصر اليوم لمتابعة مباراة المنتخب المصري والذى يستقبل نظيره السنغالى مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 والمقامة بدولة قطر، وسط أجواء من الترقب والانتظار يتابع المصريين مباراة المنتخب اليوم آملين فى تحقيق منتخبانا إنجاز الوصول لكأس العالم للمرة الثانية على التوالى على حساب بطل افريقيا فى النسخة الأخيرة.

وشهدت محافظات مصر استعدادات أمنية مكثفة لتأمين الجماهير، فضلاً عن وجود انتشار حملات أمنية بمحيط الميادين العامة داخل المحافظات، إلى جانب تأمين الميادين التى من المتوقع أن تشهد احتفالات الأهالى حال فوز المنتخب المصرى اليوم، كما وردت أنباء عن وجود قارات داخل بعض المحافظات بغلق المقاهى أثناء المباراة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بشأن مجابهة فيروس كورونا المستجد.

تواجد أمنى مكثف فى محافظات بحرى

فى محافظات وجه بحرى ومدن القناة شهدت تواجد أمنى مكثف، فضلاً عن تزيود الميادين العامة بالدوريات الأمنية المتحركة، كما شهدت بعض المحافظات تكثيف أمنى بمحيط الميادين العامة ولاتى من المتوقع أن تشهد احتفالات الجماهير.

وشهدت ميدان الساعة فى دمياط تواجد أمنى مكثف، كما شهد شارع البحر بمحافظة الغربية هو الأخر تواجد لسيارات الحماية المدنية وكذلك لقوات الأمن تمهيدا لتأمين الاحتفالات حال فوز المنتخب اليوم.

صعيد مصر يترقب مباراة المنتخب

وفى صعيد مصر تواجدت قوات الأمن بشكل مكثف فى الشوارع العامة والميادين الرئيسية، فضلاً عن تأمين أماكن الاحتفالات أيضاً، إلى جانب تكثيف الحملات على المقاهى لمتابعة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، كما أعلنت محافظة البحر الأحمر غلق عدداً من المقاهى والاقتصار على مشاهدة المباراة داخل بعض الأندية فقط.

الشباب والرياضة تفتح أبوابها للجماهير فى محافظات مصر

وأعلنت مديريات الشباب والرياضة عن فتح باب مراكز الشباب أمام الجماهير الراغبين فى متابعة مباراة المنتخب اليوم، وشهدت عدداً من مراكزتركيب شاشات عرض كبيرة لمتابعة اللقاء بين الجماهير بينما تم تجهيز عدداص من الميادين العامة لاستقبال الجماهير أيضاً، كما تترقب المحافظات بيان غلق المقاهى من عدمه والذى يحدد أماكن متابعة مباراة مصر والسنغال اليوم ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.