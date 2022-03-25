/688090/هتوحشني-منة-فضالي-ودينا-يودعان-الراحل-أحمد-حلاوة

ودع عدد من نجوم الفن الفنان الكبير أحمد حلاوة الذي وافته المنية في الدقائق القليلة الماضية، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، إذ لقى انفاسه الأخيرة في مستشفى الشيخ زايد التخصصي عن عمر ناهز 71 عام.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رسالة منة فضالي والراقصة دينا للفنان أحمد حلاوة

كان من بين هؤلاء النجوم الفنانة الشابة منة فضالي، التي ودعته بكلمات مؤثرة من خلال نشر صورته عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وكتبت عليها: «الدوام لله، هتوحشني اوي بجد ياحبيبي، وهيوحشني شغلنا سوا، ربنا يرحمك برحمته وانا لله وانا اليه راجعون.. الدكتور أحمد حلاوة».

الراقصة دينا تنعي الفنان أحمد حلاوة

في حين كتبت الراقصة دينا، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: «انا لله وانا اليه راجعون، الفنان أحمد حلاوة في ذمة الله، اللهم اغفر له و ارحمه واعف عنه، عافيه، واكرم نزله ووسع مدخله».

منة فضالي تهاجم مخرج شهير لهذا السبب

من ناحية اخرى، خرجت الفنانة منة فضالي لتفجر موقف مسيء لمخرج مغربي يدعى صفاء عيدي بعد امتناعه عن إعطاء صناع فيلمه الجديد والتي وصفتهم بـ “الغلابة”، مستحقاتهم المالية، مناشدة النقابة بضرورة التواصل معهم وإعطائهم حقوقهم، فقالت منة فضالي خلال فيديو بث مباشر بموقع “فيسبوك”: “المخرج صفاء عيدي والمنتج حاتم فاروق أجرو بلطجية في موقع التصوير بعد ما غير الكاست وفريق عمل فيلهم بالكامل، وأي حد بيطالب بحقوقه المالية بيحبسوه وبيضربوه”.

وتابعت: “وصولنا لمرحلة اننا بناكل فلوس الغلابة، بقينا نبلطج على الصغيرين، عامل راح يطلب فلوسه من صفاء عيدي حبسوه في الأوضة ودخلوا عليه بطلجية”.

وأضاقت مناشدة المسؤلين بمساندة العمال البسطاء الذين شاركو صفاء عيدي في الفيلم، فقالت: “الناس الغلابة راحت قدمت شكوى للنقابة بس معرفوش ياخدو حقهم بسبب ان فلوس الشكوى كتير، بطالب مسعد موسى بالتواصل مع الناس الغلابة عشان ياخدو حقوقهم عشان احنا حياتنا كلها معرضة للخطر بما فيهم هما”.

وكانت قد أوضحت فضالي خلال الفيديو بأنها عرض عليها عمل فني جديد من قبل المخرج المغربي صفاء عيدي، مشيرة إلى أنها وافقت بعدما علمت بمشاركة عدد كبير من زملائها بالوسط الفني في مصر منهم الفنان مجدي كامل، لكن الصدمة كانت يوم التصوير عندما تفجأت بعدد كبير من صناع العمل يطالبون بأموالهم، ولكن بعدها لم تخرج فضالي لتوضيح ما حدث معها ومع المشاركين ف بالعمل الآخرين.