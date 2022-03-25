فحص 1300 مواطن ضمن قوافل حياة كريمة فى قنا

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان قامت بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية الغوصة التابعة لمركز قنا ، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والإحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ قنا، أن القافلة ضمت 7 تخصصات طبية مختلفة قد نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 1292 حالة بواقع " 389 أطفال ، 286 باطنة ، 280 رمد ، 142 فم وأسنان ، 99 نساء وتوليد ، 58 جراحة ، 38 تنظيم أسرة "

وأضاف الداودي بأن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لعدد 157 حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 86 مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة.

قوافل الصحة فى مواجهة فيروس كورونا

و أشار الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان إلى أن المديرية تنظم قافلة طبية أسبوعياً فى إحدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر احتياجاً منها، معربا عن شكره وتقديره للأطباء وأطقم التمريض والمتطوعين والجمعيات الأهلية الشريكة المشاركة فى القافلة والمشرفين عليها، مؤكداً علي اهتمام اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بتنظيم مثل تلك القوافل وتكليفاته المستمرة بمتابعة سير عمل وتذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للقيام بعملها على أكمل وجه، وإعداد تقرير دورى لما تسفر عنه من نتائج من توفير خدمة طبية وعلاجية مجانية لضمان توفير الخدمات الصحية والعلاجيه للمواطنين خاصة الاولي بالرعاية منهم.

استعدادات رمضان فى صعيد مصر

وعن استعدادت شهر رمضان شهدت محافظة قنا افتتاح عدداً من معارض أهلا رمضان، وذلك ضمن خطة المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، فضلاً عن تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق وكذلك ملاحقة محتكرى السلع فى أسواق محافظة قنا.