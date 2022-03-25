/688086/خبير-اقتصادى-برنامج-الإصلاح-الاقتصادى--ساعد-الدولة-على-الصمود-أمام-الأزمات-العالمية

أكد الدكتور محمد البهواشى، الخبير الاقتصادى، على أهمية ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث يهدف هذا البرنامج منذ انطلاقه إلى معالجة التشوهات التى كانت موجودة فى الاقتصاد قبل سبع سنوات، مضيفا أن الدولة المصرية من خلال هذا البرنامج بدأت فى تكوين موشرات اقتصادية ايجابية .

محمد البهواشى: برنامج الاصلاح الاقتصادى جعل الاقتصادى المصرى قادر على الصمود أمام الأزمات العالمية

وقال الدكتور محمد البهواشى، عبر لقائه فى موجز الاخبار المذاع على قناة اكسترا نيوز، على نجاح الدولة المصرية وقدرتها على تحقيق زيادة فى الاحتياطى النقدى لدى الدولة وزيادة معدلات النموالاقتصادى فى ظل الأزمات العالمية والتى بدأت بأزمة كورونا ووصلت إلى الأزمة الروسية-الأوكرانية وأزمة التضخم العالمية.

واضاف أن الدولة المصرية أصبحت تستهدف الانفاق الداخلى للمشروعات القومية من أجل دفع عجلة التنمية والإنتاج وتعزيز الاقتصاد القومي من جهة وتقليل معدلات البطالة من جهة أخرى، وذلك من خلال خلق فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لديها هدف استراتيجى وهو الخاص بشأن زيادة الصادرات المصرية والاعتماد على المنتج المحلى بدلا من المستورد.

وأوضح على أهمية المشروعات القومية التى أطلقتها الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة من طرق وكبارى ومشروعات فى القطاع الزراعى و المشروع القومى للصوامع والذى أثبت مدى جدوى فى هذه الفترة، حيث ساهم هذا الشمروع فى وجود مخزون استراتيجى كافى وأمن لدى الدولة من القمح ويتخطى معدلات الأمن العالمية، مشيدا بمشروعات التنمية الزراعية والصناعية التى تقوم بإطلاقها الدولة فى سيناء.

وأكد محمد البهواشى على أن برنامج الإصلاح الاقتصادى كان له دور كبيرا و فعال فى جعل الدولة المصرية قادرة على الصمود فى وجه الأزمات والصدمات العالمية المتتالية، لافتا إلى أن الأزمات العالمية تظهر ايجابية وجدوى برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وتابع أن هذا البرنامج مكن القيادة السياسية المصرية من الاتنقال بين البدائل المختلفة وأتخاذ القرارت الأفضل لصالح المواطن المصرى، مؤكدا على حرص الدولة المصرية على الإبقاءعلى مظلة الحماية المجتمعية وزيادة هذه المظلة لتصل الى المواطنين الأكثر احتياجا.

جهود الدولة المصرية لتخفيف الأعباء على المواطن المصرى

واشاد بجهود القيادة السياسية لتخفيف الأعباء على المواطن المصرى بسبب التداعيات السلبية الناتجة من الأزمات العاليمة مثل أزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية-الأوكرانية الحالية، مشيرا إلى مبادرة ال100 مليار والتى ساهمت فى تخفيف الاثار السلبية الناتجة عن أزمة كورونا.

وأضاف أن الدولة المصرية نجحت فى توفير و إتاحة كافة السلع الأساسية للمواطنين وزيادة المعروض من السلع من خلال منافذ البيع ومعارض اهلا رمضان، مؤكدا على أن الدولة ليس بها أزمة فى توافر السلع مثل ما يحدث فى الدول العالم نتيجة للأزمة العالمية الحالية.