/688084/استاذ-محترم-رانيا-محمود-ياسين-تنعي-أحمد-حلاوة

حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين على نعي الفنان الراحل أحمد حلاوة، الذي وافته المنية في الدقائق القليلة الماضية بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد والذي وصفه بالمرض «المخيف»، عن عمر ناهز 73 عام.

دوت الخليج يرصد رسالة رانيا محمود ياسين لاحمد حلاوة بعد وفاته

نشرت رانيا محمود ياسين للفنان الراحل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليه قائلة: «الدوام لله والبقاء لله الفنان أحمد حلاوة في ذمة الله، الف رحمة ونور عليك ياستاذ يامحترم، انا لله وانا اليه راجعون».

الشائعات تلاحق الفنان أحمد حلاوة

الجدير بالذكر أنه لاحقت الفنان أحمد حلاوة منذ مرضه عدد من الشائعات التي أفادت بوفاته تسببت في حدوث جلطة لزوجته، كان آخرها في مغرب يوم الاربعاء ولكن خرج نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي لينفيها، مشيرا إلى أنه يمر بحالة حرجة الان، وبعدها نشرت ابنته منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أشارت فيه أن والدها على أجهزة التنفس يصارع الموت، ليتنشر اليوم الجمعة الموافق 25 من شهر فبراير نبأ وفاته على لسان عضو نقابة المهن التمثيلية الفنان منير مكرم.

أعمال الراحل أحمد حلاوة

كان للفنان أحمد حلاوة تاريخ حافل بالأعمال الفنية، منها الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، والأفلام مثل: شاومينج، البعض لا يذهب للمأذون مرتين، الرجل الأخطر، عيش حياتك، بيكيا، جدو نحنوح، نورت مصر، آخر ديك في مصر، حليمو أسطورة الشواطئ، سمكة وصنارة، بث مباشر، الهرم الرابع، عسل أبيض، الحرب العالمية الثالثة، هو فيه كده، رد فعل، إيي يو سي، أمن دولت، والعديد من الأفلام الأخرى.

والمسلسلات مثل: ورا كل باب ج 2، النمر، الاختيار 2، ضل راجل، هجمة مرتدة، قوت القلوب 2، شقة فيصل، ابن أصول، البرنسيسة بيسة، أفراح إبليس 2، الكابتين عزوز 2 والعديد من المسلسلات الأخرى. والمسرحيات مثل: طرائيعو، دستور يا أسيادنا، إيزيس، محترم لمدة شهر، كلام فارغ.

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد حلاوة مشاركته في بطولة حكاية "90 يوم" التي جاءت ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب"، وشاركه البطولة عدد من النجوم مثل نضال الشافعي، ميمي جمال، عفاف رشاد، أحمد رفعت، وآخرين وكان الإخراج لـ أحمد صالح.