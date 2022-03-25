تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة أحمد حلاوة.. غيبوبة وصراع مع المرض

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رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان الكبير أحمد حلاوة بعد صراع مع المرض إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكانت اللحظات الأخيرة في حياته مؤلمة.

دوت الخليج يكشف اللحظات الأخيرة في حياة أحمد حلاوة

وفاة أحمد حلاوة

دخل الفنان الكبير أحمد حلاوة خلال الساعات الأخيرة قبل وفاته في غيبوبة، أثناء تواجده في غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية.

كانت قد توقفت الكلى عن العمل منذ يومين واستمر وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي وذلك بالتزامن مع انتشار شائعة وفاته التي أثارت ضجة كبيرة.

ومن جانبه الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية كان قد كشف وفاة الفنان الكبير من خلال صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتب: الدوام لله الفنان أحمد حلاوة الفنان القدير.

اللحظات الأخيرة في حياة أحمد حلاوة

أما ابنته هبة حلاوة كشفت منذ أيام تفاصيل حالة الفنان أحمد حلاوة الصحية وقالت: مازال والدى يتلقى العلاج داخل المستشفى ونتمنى الشفاء له قبل بداية شهر رمضان، بينما كتبت عبر صفحة والدها: نأمل ونتعشم فى كرم الله أن يتم شفاء والدى أحمد حلاوة”.

وأضافت عبر موقع التواصل الاجتماعي: “ويأتى شهر رمضان وهو ينير حياتنا كما كان أطمئن كل محبيه.. التحسن بسيط والحالة مستقرة مازلنا فى المستشفى لتلقى العلاج ومع دعواتكم وكرم الله سوف يكون فى أحسن حال قريبا".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلاوة كان مشاركته في بطولة حكاية "90 يوم" التي شارك بها ضمن حكايات الجزء الثاني من مسلسل "ورا كل باب"، وأبدع في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2021 من خلال مشاهده في مسلسل "الاختيار 2" برفقة صديقه الراحل هادى الجيار الذي جمعه به مشاهد عديدة.

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ويشار أن الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية كان قد أكد في تصريح خاص لـ دوت الخليج خبر وفاة الفنان أحمد حلاوة إثر مضاعفات فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد ومكان الجنازة.