يوم ترفيهي وتوعوي.. ذوو الهمم والأيتام في ضيافة وزارة الداخلية (فيديو)

نظمت وزارة الداخلية زيارة ميدانية لذوي الهمم والأيتام من نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، شملت عدد من قطاعات الوزارة من بينها أكاديمية الشرطة، وتم اصطحابهم في جولة ميدانية للتعرف على مرافق الأكاديمية وشاهدوا جانب من تدريبات الطلبة في ميادين التدريب فضلاً عن عروض كتائب الخيالة، وكانت الزيارة التالية بمقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فقد تم استقبالهم بالهدايا والورود،

كما نظمت الوزارة زيارة أخري لمقر مركز التدريب البحري التابع للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بالتنسيق مع قطاعي حقوق الإنسان، الشرطة المتخصصة، حيث تم اصطحاب الأطفال في جولة داخل المركز، واضطلاعهم على جانب مبسط من مهام قوات الإنقاذ في مجال التعامل مع كافة البلاغات والمواقف الطارئة بالإضافة اصطحابهم في رحلة نهرية باللنشات.

وفي نهاية الزيارة تم التقاط الصور التذكارية، ولقد لاقت الزيارة استحسان الأطفال ومرافقيهم، وتوجهوا بالشكر لوزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية، التي تؤكد الوزارة على تفعيل الدور المجتمعي والتواصل مع كل فئات المجتمع.