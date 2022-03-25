نظمت وزارة الداخلية زيارة ميدانية لذوي الهمم والأيتام من نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، شملت عدد من قطاعات الوزارة من بينها أكاديمية الشرطة، وتم اصطحابهم في جولة ميدانية للتعرف على مرافق الأكاديمية وشاهدوا جانب من تدريبات الطلبة في ميادين التدريب فضلاً عن عروض كتائب الخيالة، وكانت الزيارة التالية بمقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فقد تم استقبالهم بالهدايا والورود،
كما نظمت الوزارة زيارة أخري لمقر مركز التدريب البحري التابع للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بالتنسيق مع قطاعي حقوق الإنسان، الشرطة المتخصصة، حيث تم اصطحاب الأطفال في جولة داخل المركز، واضطلاعهم على جانب مبسط من مهام قوات الإنقاذ في مجال التعامل مع كافة البلاغات والمواقف الطارئة بالإضافة اصطحابهم في رحلة نهرية باللنشات.
وفي نهاية الزيارة تم التقاط الصور التذكارية، ولقد لاقت الزيارة استحسان الأطفال ومرافقيهم، وتوجهوا بالشكر لوزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية، التي تؤكد الوزارة على تفعيل الدور المجتمعي والتواصل مع كل فئات المجتمع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يوم ترفيهي وتوعوي.. ذوو الهمم والأيتام في ضيافة وزارة الداخلية (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.