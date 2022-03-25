مصدر أمني يؤكد هدوء الحالة بالشوارع وينفي وقوع أعمال تخل بالأمن العام

نفى مصدر أمنى صحة ما تردده عناصر جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى بوجود أعمال تُخل بالأمن بعدد من المحافظات. وأكد أن مقاطع الفيديو المتداولة فى هذا الشأن قديمة وسبق تداولها منذ عدة سنوات.. ويأتى ذلك ضمن ما دأبت عليه جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة الأخيرة من إعادة بث بعض الفيديوهات القديمة لإثارة البلبلة.

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