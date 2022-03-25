محافظ مطروح يفتتح مسجد عباد الرحمن بقرية المثانى البحرية (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتح خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، مسجد عباد الرحمن بقرية المثانى البحرية بمدينة النجيلة يرافقه النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب والشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح والعميد محمد فوزى رئيس مدينة النجيلة ومديرى المديريات والادارات المعنية وعمد ومشايخ القرية.





ويقع المسجد على مساحة 250 م2، وتم إنشائه بالجهود الذاتية بتكلفة مليون جنيه وفرشه من خلال وزارة الاوقاف والاشراف عليه. وفى خطبة الجمعة تناول مدير أوقاف مطروح فضل بر الوالدين وصلة الرحم. كما حرص محافظ مطروح على الاستماع الى احتياجات ومطالب الأهالى بالقرية، مؤكدا أنه تم إدراج قرية المثانى البحرية بمبادرة حياة كريمة لتوفير مزيد من الخدمات والبنية التحتية والارتقاء بها مع جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية.

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