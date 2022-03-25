وزير الأوقاف: الاهتمام بالمساجد فى عهد السيسى «لا نظير له»

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن ما تشهده البلاد فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، من اهتمام بالمساجد مبنى ومعنى لم تشهده من قبل، فقد بلغ عدد الافتتاحات فى يوم واحد 64 مسجدًا منها خمسة مساجد اليوم بمحافظة الشرقية، مشددًا على ضرورة الاهتمام بسرعة إتمام التجهيزات بالمساجد لاستقبال هذا الشهر الكريم.





وقال وزير الأوقاف - خلال لقائه وقيادات الدعوة بمحافظة الشرقية اليوم الجمعة، بحضور محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب - إن النبى (صلى الله عليه وسلم) كان حريصًا على تهنئة أصحابه بقدوم الشهر الكريم، حيث قال النبى (صلى الله عليه وسلم) : "إن هذا الشَّهْرَ قد حَضَرَكُم، وفيه لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَن حُرِمَهَا فقد حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، ولا يُحْرَمُ خَيْرَهَا، إلا مَحْرُوْمٌ"، ويقول (صلى الله عليه وسلم): "إِنَّ لِرَبِّكُمْ عزَّ وجلَّ فِى أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ، فَتَعَرَّضُوا لَهَا، لَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ تُصِيبَهُ مِنْهَا نَفْحَةٌ لا يَشْقَى بَعْدَهَا أبدًا"، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بسرعة إتمام التجهيزات بالمساجد لاستقبال هذا الشهر الكريم.

وفيما يتعلق بصكوك الإطعام أكد وزير الأوقاف أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم سيتم توزيع 16 طن لحوم صكوك إطعام لاستهداف أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، كما سيتم توزيع 500 ألف شنطة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية، وهذا لخصوصية الشهر الفضيل حيث علمنا النبى (صلى الله عليه وسلم) ذلك، حيث يقول سيدنا عبد الله بن عباس (رضى الله عنه) يصف حال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أجودَ الناسِ بالخيرِ، وكان أجودَ ما يكون فى شهرِ رمضانَ حتى ينسلِخَ، فيأتيه جبريلُ فيعرضُ عليه القرآنَ، فإذا لقِيَه جبريلُ كان رسولُ اللهِ أجودَ بالخيرِ من الرِّيحِ الْمُرسَلَةِ".

كما بين أن صك الإطعام مستمر طوال العام وليس فى شهر رمضان فقط، وأنه قد تم توزيع 8 أطنان من لحوم صكوك الإطعام بمحافظة الشرقية حتى الآن.

وفيما يخص الجانب الدعوى، أكد وزير الأوقاف، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال الشهر الكريم، للحفاظ على صحة الناس، مبينًا أن المساجد الكبرى سيتم إلقاء الدروس الدينية بها كدرس العصر، ودرس بين صلاة التراويح، وأن وزارة الأوقاف أصدرت كتابًا تحت عنوان: "حديث الصيام" يتناول مكارم الأخلاق والموضوعات الإيمانية، كما سيتم فتح مصلى السيدات شريطة أن يكون هناك مشرفات قادرات على الحفاظ على الضوابط الوقائية وتطبيقها.

وعقب اللقاء، افتتح وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية، مسجد الحاج عبد الرازق بقرية شبرا صورا بمركز ديرب نجم، كما شهد وزير الأوقاف والمحافظ بدء عملية توزيع 2 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، وتوزيع 2500 زى أزهرى لأئمة الشرقية.