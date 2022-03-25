الكشف وتوفير العلاج لـ 1400 مواطن ببنى سويف ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة.





وأشار محافظ بنى سويف إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

وتبين من التقرير، الذى أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومى " الأربعاء والخميس 23 و24 مارس الجارى"بقرية الحرية"3"مركز الفشن، مكونة من 10عيادات فى 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال، صدر، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأنف والأذن، الرمد، الأسنان) وضمن اجراءات وقائية مشددة، إذ تم الكشف على 1411 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان،ومعمل دم 21، معمل طفيليات 10، حالات الأشعة 4، استصدار 3 قرارات نفقة دولة، تحويل حالة للمستشفيات لإستكمال العلاج، موجات فوق صوتية 83 حالة.

كما تضمنت القافلة عقد ندوات تثقيف صحى لـ 100مواطن،عن كيفية الوقايةمن الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدى الفيروسى، فيروس كورونا، السعار، إنفلونزاالطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غيرالمعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 101 مواطن.

وأشار وكيل الصحة إلى الدعم النوعى الذى تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتى ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسؤول الإمداد الطبى، طه كمال حجاج المسؤول المالى والإدارى، وعيد فرج مسؤول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمى مسؤول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.