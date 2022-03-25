/688082/الأوقاف-تعلن-موضوع-خطبة-الجمعة-الأخيرة-من-شهر-شعبان

أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة، الأخيرة في شهر شعبان، الموافق 1 أبريل 2022م ، هو"كيف نستقبل الشهر الكريم؟".

دوت الخليج

الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة الأخيرة من شهر شعبان

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الجمعة، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، قال إن وزارة الأوقاف تقوم بدور مجتمعي لدعم الأسر الأكثر احتياجا، وسيتم بدءا من يوم الثلاثاء المقبل توزيع 16 طنا من السلع الغذائية يوميا على 16 ألف أسرة من الأسر المستحقة بالتنسيق بين مديرتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، علاوة على توزيع 500 ألف شنطة سلع غذائية هدية مقدمة من وزارة الأوقاف لدعم الأسر الأكثر احتياجا.

وأوضح خلال لقائه بالقيادات الدعوية بمحافظة الشرقية، الجمعة، أنه تمت إعادة الدروس الدينية في المساجد الكبرى بعد صلاتي العصر والتراويح خلال شهر رمضان، بجانب فتح مصلى السيدات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وفيروس "كورونا" ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم إعداد كتاب تحت عنوان حديث الصيام يتضمن دروس وخواطر دينية تقدم للمصلين اثناء الدروس الدينية بالمساجد.

وقال وزير الأوقاف، إن افتتاح المساجد الجديدة يأتي في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله وتجهيزها بالشكل اللائق لتصبح صروحا إسلامية تنشر قيم الإسلام السمحة ومبادئة السامية والفكر الوسطي ولاستقبال المصلين للقيام بأداء الصلوات والشعائر الدينية، مؤكدا أن الدولة المصرية تبنى ولاتهدم.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن مشروع "صكوك الإطعام" جاء لخدمة المجتمع، وتقديم كافة أوجه الدعم للفئات الأكثر إحتياجاً ليحيوا حياة كريمة ، موضحا أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي للوقوف علي الحالات الأولي بالرعاية لتوجيه صكوك الإطعام إليها والإستفادة من ذلك المشروع المجتمعي الذي تقدمه وزارة الأوقاف.