أجواء هيستيرية أمام استاد القاهرة قبل لقاء مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم «فيديو وصور»

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تشهد الساعات الجارية على توافد جماهير المنتخب الوطني على استاد القاهرة الدولي، لمؤازرة الفراعنة أمام السنغال اليوم في تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يبحث المنتخب الوطني عن تحقيق الفوز اليوم أمام السنغال، في محاولة الإقتراب من تحقيق حلم المونديال للجماهير المصرية والفريق الوطني.

جاء جماهير المنتخب اليوم قبل انطلاق المباراة بساعات عدة، لمؤازرة المنتخب الوطني أمام السنغالن الذي توج ببطولة أمم إفريقيا في المواجهة الأخيرة والتي جمعت بين الطرفين.

تصوير/ محمود الجنايني

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره القاري منتخب السنغال في التاسعة والنصف مساء، في لقاء يجمع بين الطرفين في ذهاب الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 قطر، باستاد القاهرة.

ويسعي منتخب مصر في تحقيق الفوز في المباراة، وذلك من أجل تسهيل مشوار التأهلي إلي كأس العالم فى قطر.

وتواجه مصر اليوم الجمعة الموافق الخامس والعشرين من مارس الجاري، في ذهاب الدور النهائي من التصفيات، فيما يلتقي في مباراة الإياب في الثلاثاء المقبل الموافق التاسع والعشرين من نفس الشهر الجاري.

مواجهات مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022

ويلتقي المنتخب الوطني للمرة الثالثة على التوالي مع نظيره السنغالي، والتي سبق وجمعت بين الطرفين في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

تجمع مباراة الذهاب بين مصر والسنغال في تصفيات الدور النهائي من كأس العالم للقارة الإفريقية، اليوم في التاسعة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي.

ويطير المنتخبين على نفس الطائرة إلى العاصمة السنغالية داكار، لخوض لقاء الإياب في التاسع والعشرين من مارس الجاري، في الساعة السابعة مساء، على ملعب دياموندي الأولمبي.

تنقل قنوات أون تايم سبورت أحداث مواجهتي مصر والسنغال، في الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 قطر، بجودة عالية وأبرز معلقي الوطن العربي.