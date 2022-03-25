«استعدادا لمبارة مصر والسنغال»..الصحة تدفع بـ 19 سيارة إسعاف و7 فرق طبية باستاد القاهرة

/688080/استعدادا-لمبارة-مصر-والسنغالالصحة-تدفع-بـ-19-سيارة-إسعاف-و7-فرق-طبية-باستاد-القاهرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خطتها للتأمين الطبي خلال مباراة مصر والسنغال، المقرر إقامتها اليوم الجمعة الموافق 25\3\2022، باستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن خطط الوزارة لتأمين كل الفعاليات والأنشطة التي تتضمن مشاركات بأعداد جماهيرية كبيرة، في إطار الحرص على سلامة وصحة المشاركين، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وحفاظا على مكتسبات الدولة ونجاخها فى التصدي لانتشار جائحة فيروس كوروناالمستجد.

دوت الخليج

الصحة تدفع بـ 19 سيارة إسعاف بمحيط استاد القاهرة و7 فرق طبية داخله لتقديم الدعم الطبي

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الخطة التي وضعتها الوزارة للتأمين الطبي لمباراة مصر والسنغال، تتضمن تمركز 19 سيارة إسعاف داخل الاستاد وفي محيطه، إضافة إلى توزيع 3 سيارات داخل الملعب، وسيارتين خلف كل مدرج داخل الملعب، بلغت بإجمالي 8 سيارات (2 خلف المقصورة الرئيسية، 2 خلف المركز الإعلامي، 2 خلف مدرج الثالثة يمين، 2خلف مدرج الثالثة يسار )، فضلا عن وجود سيارتين إسعاف أمام كل بوابة من بوابات الاستاد وثلت لإجمالي 8 سيارات.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، أن خطىة التأمين الطبي لمباراة مصر والسنغال، تشمل تواجد 7 فرق طبية داخل الملعب، وذلك لتقديم الدعم الطبي اللازم حال حدوث إي إصابات طارئة من أي نوع، إضافة إلى عن توفير كراسي متحركة، و رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات المتواجدة في محيطة الاستاد.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إلى أن الخطة تضمنت تواجد 4 فرق من قطاع الطب الوقائي بالوزارة، وذلك للإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بتأمين المباراة، وفى اطار تصديها لانتشار جائحة فيروس كورونا، إضافة إلى التأكد من تلقي كافة الجماهير والمشاركين للقاحات المضادة للفيروس، فضلا عن التأكد من التزام الجماهير والضيوف المشاركين بارتداء الماسكات طوال فترة حضور المباراة وتواجدهم بالغرف.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إلى ان ن خطة التامين الطبي لمبارة اليوم، تشمل الإشراف على تطهير الأسطح بالمدرجات وتوفير مطهرات الايدي بشكل مستمر في أماكن واضحة للجمهور.