/688077/وزير-الأوقاف-بدء-توزيع-نصف-مليون-شنطة-سلع-غذائية-على-الأسر-الأولى-بالرعاية-الثلاثاء

قال الدكتور محمد مختار جمعة، إن وزارة الأوقاف تقوم بدور مجتمعي لدعم الأسر الأكثر احتياجا، وسيتم بدءا من يوم الثلاثاء المقبل توزيع 16 طنا من السلع الغذائية يوميا على 16 ألف أسرة من الأسر المستحقة بالتنسيق بين مديرتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، علاوة على توزيع 500 ألف شنطة سلع غذائية هدية مقدمة من وزارة الأوقاف لدعم الأسر الأكثر احتياجا.

دوت الخليج

وزير الأوقاف: بدء توزيع نصف مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية.. الثلاثاء

وأوضح خلال لقائه بالقيادات الدعوية بمحافظة الشرقية، الجمعة، أنه تمت إعادة الدروس الدينية في المساجد الكبرى بعد صلاتي العصر والتراويح خلال شهر رمضان، بجانب فتح مصلى السيدات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وفيروس "كورونا" ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم إعداد كتاب تحت عنوان حديث الصيام يتضمن دروس وخواطر دينية تقدم للمصلين اثناء الدروس الدينية بالمساجد.

وقال وزير الأوقاف، إن افتتاح المساجد الجديدة يأتي في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله وتجهيزها بالشكل اللائق لتصبح صروحا إسلامية تنشر قيم الإسلام السمحة ومبادئة السامية والفكر الوسطي ولاستقبال المصلين للقيام بأداء الصلوات والشعائر الدينية، مؤكدا أن الدولة المصرية تبنى ولاتهدم.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن مشروع "صكوك الإطعام" جاء لخدمة المجتمع، وتقديم كافة أوجه الدعم للفئات الأكثر إحتياجاً ليحيوا حياة كريمة ، موضحا أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي للوقوف علي الحالات الأولي بالرعاية لتوجيه صكوك الإطعام إليها والإستفادة من ذلك المشروع المجتمعي الذي تقدمه وزارة الأوقاف.

وشهد وزير الأوقاف وبرفقته المحافظ تسليم 2 طن لحوم من مشروع صكوك الإطعام والذي تقدمه وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، تحت إشراف مديرتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، وقاما بتسليم 2500 زي أزهري للأئمة والدعاة بمديرية أوقاف الشرقية للحفاظ على شكل ومظهر رجل الدين تقديراً لدوره الهام في بناء وتنمية المجتمع.

وكان وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية قاما بافتتاح 5 مساجد جديدة وأداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد "الحاج عبدالرازق "بقرية شبرا صورة بمركز ديرب نجم والذي أقيم على مساحة 650 مترا مربعا وبتكلفة قدرها 4 ملايين جنيه بتمويل من الجهود الذاتية ودارت خطبة الجمعة حول التكافل المجتمعي وحقوق الوالدين والمسنين والضعفاء".