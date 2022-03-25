/688076/معنديش-مشكلة-أقابل-ربنا-وهخرج-قريب-من-المستشفى-آخر-كلمات-أحمد-حلاوة-للجمهور-قبل-وفاته

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان الكبير أحمد حلاوة عبد صراع معرض مرض كرونا من شهر فبراير الماضي، وجاء نبأ وفاته في تصريح خاص من الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية لموقع دوت الخليج.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير آخر كلمات أحمد حلاوة قبل وفاته

كانت كلمات الفنان أحمد حلاوة قبل وفاته للجمهور عندما خرج ليطمأنهم على حالته الصحية، بعدما زادت الشائعات حول وفاته، وقال حلاوة في فيديو بث مباشر نشرته ابنة حلاوة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «إلى كل حبايبي، وكل أصدقائي اللي سألوا عني أو مسألوش، اتمنى ألاأرى مكروه في حد، وربنا يكفيكم شر المرض، الحمدلله ربنا نجاني، وقومت بالسلامة من المرض المخيف ده، ولكن في بعض الحاجات لسة بنعالجها، اتطمنوا أنا بخير، خليها على الله، ولو كنت هقابل ربنا مفيش مشكلة خالص، دعواتكم في الدنيا جائزة وفي الآخرة جائزة، مشوفش فيكم حاجة وحشة».

أحمد حلاوة: هخرج من المستشفى قريبا للنقاهة

وفي منشور آخر، نشر حلاوة الأنباء المتداولة عن وفاته، وعلق عليها: «الى كل الاحبه والصدقاء وكل من سأل عنى ..الحمد الله انا بخير وسوف اخرج من المستشفى قريبا للنقاهة .. اشكركم جميعا على اهتمامكم .. واطمئنكم اني بخير والحمد الله».

إصابة أحمد حلاوة بفيروس كورونا

الجدير بالذكر أنه أصيب الفنان أحمد حلاوة بفيروس كورونا في شهر فبراير الماضي، وجاء هذا النبأ على الصفحة الرسمية لحساب نجله عبر موقع فيسبوك، اذ قال: “الرجاء الدعاء لوالدي د. أحمد حلاوة .. حالة كورونا متأخرة.. أرجة جميع أحباءه الدعاء له بالشفاء العاجل”.

وبعدها نشرت ابنته منشور عبر حساب والدها أحمد حلاوة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدة على تدهور حالته ونقله للمستشفى، قالت فيه: «نعتذر بشدة عن عدم إمكانية الرد على التليفونات أو الرسائل لإنشغالنا مع الوالد .. الحالة مازالت حرجة جدا لذلك نرجو من الجميع الإستمرار في الدعاء .. هبة حلاوة».

آخر أعمال الفنان أحمد حلاوة

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد حلاوة مشاركته في بطولة حكاية "90 يوم" التي جاءت ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب"، وشاركه البطولة عدد من النجوم مثل نضال الشافعي، ميمي جمال، عفاف رشاد، أحمد رفعت، وآخرين وكان الإخراج لـ أحمد صالح.