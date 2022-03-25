وفاة الفنان احمد حلاوة بعد حرب قاتلة مع كورونا

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توفى منذ قليل الفنان القدير أحمد حلاوة، بسبب مضاعفات فيروس كورونا الذي أصيب به منذ أسابيع وبعد شائعة وفاته منذ أيام

دوت الخليج تكشف تفاصيل وفاة الفنان أحمد حلاوة

وفاة الفنان أحمد حلاوة

أكد الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في تصريح خاص لـ دوت الخليج خبر وفاة الفنان أحمد حلاوة إثر مضاعفات فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد ومكان الجنازة والعزاء للفنان أحمد حلاوة الذي توفى منذ قليل في العناية المركزة.

وفاة أحمد حلاوة

يشار أنه انتشرت أخبار وشائعات وفاة الفنان القدير أحمد حلاوة خلال الساعات الماضية ولكن سرعان ما نفتها ابنته هبة أحمد حلاوة.

ورحل عن عالمنا الفنان أحمد حلاوة عن عمر ناهز 73 عامًا على خلفية إصابته بمضاعفات فيروس كورونا حيث أصيب بالفيروس شهر فبراير الماضي ودخل بسبب مضاعفات الفيروس العناية المركزة، ووصف الأطباء حالته بالخطيرة وحتى أنها تدهورت خلال اليومين الماضيين وكان يضعونه على أجهزة التنفس.

ابنة أحمد حلاوة

وكانت ابنة أحمد حلاوة قالت في تصريحات لها أمس إن الحالة الصحية لوالدها خطرة للغاية، ويتواجد على جهاز تنفس صناعى، مشيرة إلى أنه دخل في حالة غيبوبة.

يذكر أن الفنان أحمد حلاوة تعرض خلال الفترة الماضية للعديد من الشائعات حيث طاردته تلك الشائعة وهو على قيد الحياة وتسببت فى تدهور الحالة الصحية لزوجته وقتها وأصيبت بسببها بجلطة فى القدم وقالت ابنته في لقاء تلفزيوني لها: "والدى ووالدتى جالهم كورونا ولكن أمى تعافت وخرجت من المستشفى وأول لما خرجت جالها لها جلطة فى رجلها من كثرة الشائعات عن والدى".

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يشار أن الفنان الراحل أحمد حلاوة يعد ابن شقيق الفنان فايز حلاوة، وحاصل على شهادة البكالوريوس من المعهد العالى للفنون المسرحية تخصص تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973.

وحصد الفنان أحمد حلاوة دبلوم الدراسات العليا فى المعهد العالى للفنون المسرحية تخصص إخراج عام 1990، كما أنه حاصل على درجة الدكتوراه فى فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحى والسينما ببوخارست فى رومانيا.