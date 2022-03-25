/688072/وكيل-اوقاف-الغربية-يفتتح-مسجد-عاصى-بعد-غلقه-6-سنوات

أفتتح اليوم خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالغربية مسجد عبد الله عاصى بمدينة المحلة الكبرى، بعد إغلاقة لمدة 6 سنوات بسبب أعمال التطوير الداخلية والخارجية، بتنفيذ من الهيئة العربية للتصنيع " مصنع صقر للصناعات " تحت اشراف منطقة اثار المحلة الكبرى.

حيث أدى وكيل توقاف الغربية، صلاة الجمعة، عقب أفتتاحه والقى خطبة على منبر المسجد التاريخى بحضور عدد من مسئولى الأوقاف ومنطقة الأثار بالمحلة، واهالى منطقة سوق الليمون .

وأكد دسوقى ابراهيم مدير عام منطقة اثار الإسلامية والقبطية المحلة فى تصريحاته لـ " دوت الخليج "، أن أعمال التطوير شملت ترميم كتلة المدخل التى تتميز بزخارفها المنفذة بطريقة الطوب المنجور والمعروف بطراز رشيد وهو نمط زخرفى شاع استخدامه فى عمائر الاقاليم فى العصر العثمانى

تطوير مسجد الغربية التاريخي

وأشار، أنه شمل التطوير ترميم المأذنة التى تتميز بتفردها معماريا وزخرفيا حيث تعتبر من أجمل المأذن فى الدلتا والتى ترتكز على كتلة المدخل الرئيسي وتتميز بثراء زخارفها، وشملت ايضا أعمال الترميم إعادة المسجد بالكامل إلى طابعه الاثرى والتاريخى ليعود إلى سابق عهده، ومن ثم يصبح أحد اهم المزارات الاثرية والسياحية خاصة بمحافظة الغربية .

يذكر، أن مسجد عبد الله عاصى أنشأ سنة 1131 هجرية 1718م، وشيده عبد الله ابن منصور الشهير نسبة الكريم “بابن عاصى” .

استعدادات الغربية فى رمضان

وعن استعدادات محافظة الغربية عن شهر رمضان، أكد محافظ الغربية أن المحافظة نجحت فى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، لافتاً إلى أن العمل على مواجهة محتكرى السلع أمراً على رأس أولويات الجهات التنفيذية بالمحافظة، مشيراً إلى وجود حملات متعددة لمراقبة الأسواق ومواجهة المخالفين والخارجين على القانون.

وأضاف محافظ الغربية، أن هناك خطة تم إعداداها لاستقبال شهر رمضان الكريم، مشيراً إلى وجود حملات تموينية بالتانسيق مع الجهات التنفيذية داخل مديرية الصحة وكذلك قوات الأمن، من أجل تشديد الرقابة على الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة من خلال معارض “أهلا رمضان”، موضحاً أنه لا تهاون مع المخالفين =، مشدداً على أنه سيتم التعامل بمنتهى الحسم فى الإطار الذى ينظمه القانون.