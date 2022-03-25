يتسائل عدد كبير من المواطنين عن ما سيسفر عنه اجتماع لجنة تحديد أسعار المواد البترولية نهاية الشهر، ويأتيي هذا الامر بعد التراجع في سعر الجنيه امام الدولار بعد قرار البنك المركزي برفع سععر الفائدة 1% الامر الذي ادى الى ارتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي .

كم يبلغ سعر السولار اليوم 2022

ويأتي هذا الامر بعد شن روسيا الحرب علىة اوكرانيا منذ قرابة اربع اسابيع الامر الذي اثر على اقتصايدات العالم أجمع، بما فيه الدولة المصرية والتي تعد جزء من العالم.

لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المهتمة بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى

وفي هذا الاطار قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المهتمة بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى، للبرتوي باجتماعها الذي تم عقده في نهاية ديسمبر الماي من هذا العام باجراء تعديلات على الاسعار الحالية في الاسواق .

ونرصد في التقرير التالي ما اسفر عنه اجتماع لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المهتمة بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للبترول، لمنتجات البترول بانواعه الثلاثة:

7.25 جنيه لتر البنزين 80 . 8.50 جنيه للتر البنزين 92 . 9.50 جنيه للتر بنزين 95 . تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر .

ونوه خبراء معنيين بهذا الامر ان المصريين في استعداد لاستقبال السعر الجديد للمواد البترولية والبنزين خلال بداية ابريل القادم والذي يتزامن قدومه مع قدوم شهر رمضان المبارك بعد 6 ايام بداية من هذا اليوم.

تطبيق التسعير التلقائى للبترول بالاجتماع كل ثلاث شهور

وتقوم لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المهتمة بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للبترول بالاجتماع كل ثلاث شهور من اجل تحديد سعر المواد البترولية، وذلك على ألا تتعدى نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% بالارتفاع والانخفاض عن السعر الحالي.

وتأخذ لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المهتمة بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للبترول في اعتبارها عوامل تقوم بدراستها قبل تحديد قرارها، اهمها:

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أسعار النفط العالمية

تكاليف الإنتاج والتشغيل والنقل

سعر صرف الجنيه أمام الدولار

عوامل اخرى.