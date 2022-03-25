/688067/الحلقة-الأولى-من-مسلسل-الكبير-اوي-6-أحداث-ومفاجآت-غير-متوقعة

يترقب الجمهور معرفة تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل الكبير اوي 6، المشارك في الموسم الرمضاني المقبل بعد انقطاع دام لما يقرب من 7 سنوات بسبب حدوث مشكلة بين بطل العمل احمد مكي والبطلة دنيا سمير غانم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل الكبير اوي 6

تأتي احداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير اوي 6 من بداية السباق الرمضاني 2022، ومن المقرر أن تستكمل حالة الانقطاع التي حدثت بعد انفصال الفنانة دنيا سمير غانم عن العمل، إذ قام أحمد مكي باستبدالها ببطلة أخرى خلال العمل من المقرر أن تكون الفنانة رحمة أحمد.

قنوات عرض الحلقة الاولى من مسلسل الكبير اوي 6

تعرض الحلقة الأولى من مسلسل الكبير اوي 6 على قناة on و on دراما وروتانا خليجية، فضلا عن منصتي شاهد وواتش ات، قبل شاشة التلفزيون بما يقرب من 24 ساعة، بدون فواصل إعلانية.

قصة مسلسل الكبير اوي 6

وتدور أحداث مسلسل الكبير أوي 6 بعد غياب هدية للأبد والتي لعبت دورها دنيا سمير غانم. حيث يجد العمدة الكبير نفسه في مأزق بسبب تربية ولديه التوأم جوني والعترةويضطر للزواج مرة أخرى، ويقع في أكثر من زيجة وينفصل.

ويتزوج الكبير من ابنة عمه واسمها زادة التي لم تحب رجلًا غيره من قبل، ومع ذلك يضطر للزواج منها بدون حب، وخلال أحداث الحكاية. يجد جوني نفسه أمام سنوات كثيرة ضاعت من عمره دون أن يقدم شيئاً في حياته، وخلال رحلة اكتشاف ذاته يجد أن مواقع التواصل توغلت ولها تأثير كبير في المزاريطة. ويتجه لعمل فيديوهات لتحقيق مكاسب مادية من ورائها.

ويشهد مسلسل الكبير أوي 6 مشاركة مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف مثل أسماء جلال ونرمين الفقي حيث تظهرن كل واحدة في حلقتين من العمل.

احداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير اوي 6

وتدور أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي حول عمدة قرية "المزاريطة" وهو الفنان أحمد مكي الذي اكتشف وجود شقيقين توأم له جوني وحزلقوم وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الإخوة الثلاثة في إطار كوميدي اجتماعي يعتمد على عدد كبير من ضيوف الشرف خلال الأحداث.