أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 3.. مفاجأت غير متوقعة

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دوت الخليج تكشف أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 3

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 3

ستعرض أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 3 مع بداية موسم مسلسلات شهر رمضان عبر شاشة قناة On الفضائية ويعاد بعدها بساعتين عبر شاشة قناة on drama .

وستشهد الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 3 ربطها بالجزء الثاني بظهور الفنان أحمد مكي وكريم عبد العزيز، وتشعد الحلقة أيضًا ظهور أبطال العمل الجدد أحمد عز وأحمد السقا، وتدور حول الاحتفاء بجهود الجيش المصري والشرطة المصرية لحماية الوطن وبطولات الرجال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حرية الوطن في وجه الإرهاب الإخوانية ويعرض الجزء الثالث من العمل ما حدث عقب ثورة يونيو على الإخوان.

أبطال مسلسل الاختيار 3

ويظهر الفنان خالد الصاوي خلال الأحداث في شخصية خيرت الشاطر بينما يجسد صبري فواز دور مرسي، أما ياسر جلال فيظهر بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان قد انتهى الفنان محمود البزاوي وأمير المصري وشريف خير الله مؤخرًا من تصوير أحد مشاهد الجزء الثالث.

وظهر الثلاثي على أحد المقاهى المتواجدة فى شارع القصر العيني بـ وسط البلد وهي نفس القهوة التي جمعت مشاهد بين أحمد السقا ومحمود البزاوي وأحمد عز أيضًا.

قصة مسلسل الاختيار 3 في رمضان

ويشارك في بطولة مسلسل الاختيار 3 عدد من النجوم مثل أحمد السقا ، كريم عبد العزيز، أحمد عز ، سيد رجب ، خالد الصاوي وياسر جلال وصبري فواز وآخرين والعمل من إخراج بيتر ميمي.

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جدير بالذكر أن مسلسل الاختيار 3 يعد العمل الأضخم من حيث الإنتاج داخل السباق الرمضاني المقبل لعام 2022 ، حيث تعادل الميزانية الخاصة بالمسلسل أكثر من 10 مسلسلات كاملة، ويأتي ذلك بسبب مشاركة مجموعة كبيرة من كبار النجوم مثل أحمد السقا، ياسر جلال، كريم عبد العزيز، أحمد عز، بجانب أن قائمة الفنانين المشاركين خلال أحداث المسلسل وصلت إلى 200 ممثل وممثلة.