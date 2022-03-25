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يزداد بحث الجمهور في الأونة الأخيرة حول، مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3، والقنوات الناقلة للعمل، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل في الموسمين السابقين، الذي خاص بطولته عدد من النجوم الكبار في مصر.

دوت الخليج يرصد مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 والقنوات الناقلة

تأتي مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الذي يتولى بطولته الفنان أحمد السقا، مع بداية أيام شهر رمضان 2022، ومن المقرر أن يحقق العمل نجاح ملحوظ من بداية عرضه على شاشات التليفزيون خاصة وأنه يناقش قضايا سياسية هامة لم يسبق تقديمها من قبل.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات مختلفة

ينافس العمل على اكثر من قناة فضائية، ومن المقرر أن تأتي مواعيد مسلسل الاختيار 3 المعروض علي قناة on، وon في الفترة ما بين موعد الإفطار وموعد السحور، باعتبارها الفترة التي يتفرغ بها الجمهور لمشاهدة العمل، ومن المتوقع أن يتخلل مسلسل الاختيار 3 الكثير من الاعلانات كعادة الأعمال الدرامية الهامة.

أبطال مسلسل الاختيار 3

مسلسل الاختيار 3 من بطولة أحمد السقا، وكريم عبد العزيز، وأحمد عز، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وايمان العاصي، وسمر مرسي، وأمير المصري، ومحمود البزاوي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وناردين عبد السلام.

قصة مسلسل الاختيار 3

وتدور أحداث الجزء الثالث من مسلسل الاختيار حول بطولات الشرطة والجيش المصري في مواجهة الإرهاب الذي أطاح بمصر وشعبها متنكرًا في الشعار والزيي الإسلامي، قاضيًا على حياة الآلآف من الأبرياء دون أدنى وجه حق، وهو الأمر الذي حمله بيتر ميمي مخرج العمل على عاتقه.

مواسم مسلسل الاختيار السابقة

هذا ودار الجزء الأول من مسلسل «الاختيار» حول ملحمة «البرث» التي وقعت في عام 2017، وجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد البطل عقيد أركان حرب، أحمد منسي والخائن هشام عشماوي، الذي أدى دوره الفنان أحمد العوضي.

بينما الجزء الثاني من مسلسل الاختيار فشارك فيه كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد والفنان الراحل هادي الجيار وأحمد حلاوة، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.