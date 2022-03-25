/688059/موعد-مباراة-الأهلي-القادمة-والقنوات-الناقلة

يبحث العديد من محبي ومشجعي النادي الأهلي، وبالأخص الكرة الإفريقية، على موعد مباراة المارد الأحمر القادمة، بعد انتهاء التوقف الدولي.

ويرصد دوت الخليج موعد مباراة الأهلي القادمة، والتي يلتقي فيها مع الهلال السوداني، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان النادي الأهلي من المفترض أن يستضيف الهلال السوداني، في الأول من أبريل القادم، باستاد السلام بالقاهرة بلقاء الإياب بين الطرفين في دوري الأبطال.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والهلال السوداني في الثالث من أبريل القادم، في العاشرة مساء، بعد أن تم تغيرها من الاتحاد بسبب مشاركة المنتخب المصري في تصفيات الدور النهائي من القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورت أحداف مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيان والتي لم تعلن عن القناة أو معلق مباراة الأهلي والهلال السوداني في البطولة.

يتواجد في قائمة المنتخب الوطني الأول، من صفوف النادي الأهلي 7 لاعبين، استعداداً لمواجهتي السنغال في الـ 25 من مارس و الـ 29 من نفس الشهر، وتكون المواجهة الثانية بالسنغال.

موقف الأهلي في ترتيب المجموعة

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويتواجد معه كلا من المريخ والهلال السوداني، وصن داونز الجنوب إفريقي.

ألتقى الأهلي مع الهلال السوداني في ثاني جولات المجموعة بملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة الخرطوم، والتي حسمها التعادل السلبي بدون أهدف.

يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد الهلال في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتم تحديد المركز الثاني والمتأهل للدور ربع النهائي بعد مباراة الطرفين.

الأهلي والمريخ السوداني

حقق النادي الأهلي الفوز على المريخ السوداني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

أكد النادي الأهلي بالهدف الثالث في شباك المريخ السوداني في الدقيقة الثالثة والسبعين من عمر اللقاء، من خلال أحمد عبد القادر استغل خطأ من المدافع صلاح الدين نمر في تمرير الكرة ونجح في قطع الكرة والتوغل بها داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة بشكل رائع في أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.