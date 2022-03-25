المستشفيات التعليمية تطلق 3 مشروعات رائدة لخدمة مرضى القلب

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الدورة السادسة لمؤتمر كارديو كامب 2022، تحت رعاية معهد القلب القومى، والذى يعتبر من أهم الأحداث العلمية فى هذا المجال نظرا لما يضمه من حلقات بحثية وورش عمل يقدمها رواد مجال القلب والأوعية الدموية فى مصر.





وقال الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة، إن مؤتمر هذا العام، بالإضافة إلى أهميته العلمية والبحثية، فإنه يتزامن مع 3 مشروعات ضخمة تدشنها الهيئة، حيث ستبدأ الهيئة فى مشروع ربط جميع أقسام القسطرة القلبية بجميع وحدات الهيئة على مستوى الجمهورية مركزيا بمعهد القلب القومى، وستبدأ الهيئه فى تشغيل جميع وحدات القسطرة القلبية، بوحداتها المنتشرة على مستوى الجمهورية، لاستقبال حالات طوارئ الأزمات القلبية وإجراء التدخلات اللازمة من تركيب الدعامات وخلافه على مدار 24 ساعه طوال أيام الأسبوع، تحت الإشراف الطبى لأساتذة واستشاريى القسطرة بالمعهد، لنقل الخبرات العلمية لأجيال جديدة من أطباء القلب بمستشفيات الهيئة، مما سيسهم فى الاستفادة من الطاقات البشرية المهدرة والمعطلة، وذلك سيمكننا من تغطية جميع أنحاء الجمهورية وتقليل الضغط على معهد القلب بالقاهرة وباقى مستشفيات الوزارة.

وأضاف بأن ثانى المشروعات هو تدشين أول دبلومة مهنية للقسطرة القلبية على مستوى مصر بمركز تدريب الهيئة ومعهد القلب القومى تحت إشراف استشاريين معهد القلب لتأهيل شباب الأطباء والارتقاء بمستوى الطبيب المصرى بوجه عام وليس فقط داخل وحدات الهيئة فقط، "وذلك فى إطار اهتمامنا بالتدريب الإكلينيكى لما لنا من خبرات واسعة فى هذا المجال، وتميزنا بتوافر الكوادر والخبرات والقامات العلمية داخل الهيئة".

وأوضح أن ثالث المشروعات هو بدء برنامج التداخلات الحديثة TAVI &MITRAL CLIPPING بمعهد القلب القومى وهو مخصص لأطباء الهيئة أولا ثم تباعا الأطباء من خارج الهيئة لتقديم خدمة طبية مميزة وتحقق المستهدف من ذلك.

ومن جهته أفاد الدكتور هانى الشهيدى رئيس المؤتمر، بأن مؤتمر هذا العام تزامن مع يوم الطبيب المصرى، متابعا: "انتهزنا ذلك فى تكريم رموزنا فى مجال أمراض القلب وهم الدكتور محمد صبحى أستاذ القلب بطب الإسكندرية، والدكتور عادل الأتربى أستاذ القلب بطب عين شمس، والدكتور حازم خميس أستاذ القلب؛ إيمانا منا بالدور الرائد الذى قدمته ومازالت تقدمه هذه النماذج المشرفة فى تقديم الخبرات العلمية والعملية لشباب الأطباء جيلا بعد جيل".

وقال إن المؤتمر اشتمل على كورسات وورش عمل لأحدث تقنيات التدخل لتغيير الصمام الأورطى بالقسطرة بدلا من الجراحة، وكذلك التعامل مع حالات الانسداد الكامل بالشرايين التاجية وإعادة فتحها بالقسطرة القلبية والتدريب على محاكيات للتدريب، قام بتقديمها أساتذة من معهد القلب والجامعات المختلفة.