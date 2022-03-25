افتتاح 5 مساجد فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - أناب الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن: "بنى سويف، ناصر، سمسطا والفشن"، لافتتاح 5 مساجد، وذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف التى تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد.





وشهد " اليوم الجمعة" افتتاح مساجد: "الساحل بقرية الرياض مركز ناصر، المسجد الكبر بالدوية، مسجد الرحمن بتل ناروز بمركز ومدينة بنى سويف، مسجد الصفا بعزبة محمود التابعة لمنشأة سليمان مركز سمسطا، ومسجد التقوى البحرى بعزبة تلت مركز الفشن". وأقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمساجد بعد افتتاحها، وفى حضور رؤساء الوحدات المحلية والنواب وقيادات الأوقاف، وسط تطبيق الضوابط التى حددتها الوزارة والالتزام بالتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية، خاصة فيما يتعلق بارتداء المصلين للكمامات والاقتصار على الأماكن المتاحة بما يحقق التباعد الاجتماعى، حيث استمع الحاضرون لخطبة الجمعة والتى تناولت صور وأشكال التكافل المجتمعى.. حقوق الوالدين والمسنين والضعفاء نموذجا".

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