وكالة الفضاء المصرية تستقبل وفدا من جامعة مصر للعلوم

جدة - نرمين السيد - استقبلت وكالة الفضاء المصرية وفدا من أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين برئاسة الدكتور السيد عبدالرازق وكيل كلية الهندسة بالجامعة، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين الجانبين فى 3 مارس الجارى.





ورحب الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى للوكالة، بأعضاء الوفد من هيئة التدريس المرشحين للإشتراك فى المشروع التنفيذى بين الوكالة والجامعة.

وعقب ذلك، اصطحب الدكتور محمد كساب رئيس شعبة الأنظمة الميكانيكية للأقمار الصناعية بالوكالة وفد الجامعة فى جولة علمية داخل الوكالة مرورا بمركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية ثم معامل الوكالة من معمل النموذج الهندسى ومعمل الأقمار الصناعية التعليمية وانتهاء بمعمل الغرفة الحرارية والغرفة النظيفة لتجميع القمر الصناعى التجريبى.

وحرصت الوكالة على إعداد برنامج محاضرات علمية يخص تصميم الأنظمة الفرعية للأقمار الصناعية بقاعة الدكتور أيمن الدسوقى بالوكالة، تناولت هذه المحاضرات مجموعة من الموضوعات المهمة فى مقدمتها تصميم هياكل الأقمار الصناعية، والتى ألقاها الدكتور محمد كساب رئيس شعبة تصميم الأنظمة الميكانيكية وتناول فيها تصنيف الأقمار الصناعية وفئات هياكل الأقمار الصناعية وطرق تصميم وتطوير هياكل الأقمار الصناعية مرورا بمراحل تحقيق التصميم باستخدام البرمجيات والتطبيقات الحسابية حتى إجراء الاختبارات البيئية وانتهاء بالاستعداد للإطلاق.

وألقى الدكتور محمد الهادى المهندس بالوكالة محاضرة عن تصميم نظام الاتصالات للأقمار الصناعية، وتناول فيها المهمة الفضائية للقمر، ومراحل تطوير المهمة الفضائية وأهمية الرسم التخطيطى للقمر، والاعتبارات التى يجب مراعاتها عند تصميم نظام الاتصالات للأقمار الصناعية، مرورا بالشروط المطلوبة لتصميم نظم الاتصالات للأقمار الصناعية وانتهاء بعناصر نظام الاتصالات للقمر الصناعى، والخطوات الأولية لتصميم نظام الاتصالات للقمر.

فيما تناولت محاضرة المهندس عبدالرحمن هانى مهندس تصميم نظم التحكم والتوجيه بمجموعة التحكم بالوكالة كيفية تصميم نظام التحكم والتوجيه للأقمار الصناعية ووسائل التحكم فى وجهة ومدارات الأقمار الصناعية ووظائف كل نوع من وحدات التحكم للأقمار الصناعية، وكيف لكل وحدة من هذه الوحدات أن تؤدى الوظيفة المطلوبة منها.

وكشف المهندس عبدالرحمن مسعد، الفائز بمنحة الماجستير الداخلية بالوكالة والمعيد بكلية الهندسة بجامعة ببنها،فى محاضرته، عن آليات تصميم نظام التحكم الحرارى للقمر، مستعرضا اوضاع القمر فى الحالات المختلفة سواء كان القمر الصناعى مواجها للشمس ويتأثر بدرجات الحرارة العالية أو كان القمر فى الجهة المقابلة للشمس (أى الظل) وفى هذه الحالة يكون القمر معرض لدرجات الحرارة المنخفضة.

وتناولت الدكتورة مها ماجد بالوكالة،فى محاضرتها، تصميم نظام الهوائيات للأقمار الصناعية، حيث أكدت أهمية دور الهوائيات للأنظمة الفضائية بكل أنواعها ووظائفها وكيف أن نظام الهوائيات على القمر يستقبل الإشارات أو يرسلها من وإلى القمر الصناعى.

ومن جانبهم، أعرب فريق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بسعادتهم البالغة بهذه الزيارة وهذه الجرعة المكثفة فى اليوم الواحد من فهم طبيعة تصميم وبناء واختبار الأقمار الصناعية من خلال جولة الزيارات للمعامل أو من خلال عدد المحاضرات التى أعدها خبراء الوكالة فى تخصصات مختلفة عكست إلى حد كبير حجم المجهود الذى يتم فى تصميم واختبار الأنظمة الفرعية للأقمار الصناعية.