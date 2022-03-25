عاجل- الأوقاف تعلن موقف الدروس فى المساجد خلال شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إعادة الدروس الدينية فى المساجد الكبرى بعد صلاتى العصر والتراويح خلال شهر رمضان، بجانب فتح مصلى السيدات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وفيروس "كورونا".

وأشار فى الوقت ذاته إلى أنه تم إعداد كتاب تحت عنوان حديث الصيام يتضمن دروس وخواطر دينية تقدم للمصلين أثناء الدروس الدينية بالمساجد.

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة الشرقية لافتتاح 5 مساجد من بينها مسجد "الحاج عبدالرازق" ولقائه بأئمة الأوقاف بحضور المحافظ الدكتور ممدوح غراب ونائبة الدكتور أحمد عبدالمعطى والشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة ورجال الدعوة الإسلامية.

وقال وزير الأوقاف إن افتتاح المساجد الجديدة تأتى فى إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله وتجهيزها بالشكل اللائق لتصبح صروحا إسلامية تنشر قيم الإسلام السمحة ومبادئه السامية والفكر الوسطى ولاستقبال المصلين للقيام بأداء الصلوات والشعائر الدينية ، مؤكدا أن الدولة المصرية تبنى ولاتهدم.

وأوضح الدكتور مختار جمعة، أن وزارة الأوقاف تقوم بدور مجتمعى لدعم الأسر الأكثر احتياجا، مضيفا أنه سيتم بدءا من يوم الثلاثاء المقبل توزيع 16 طنا من السلع الغذائية يوميا على 16 ألف أسرة من الأسر المستحقة بالتنسيق بين مديرتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى، علاوة على توزيع 500 ألف شنطة سلع غذائية هدية مقدمة من وزارة الأوقاف لدعم الأسر الأكثر احتياجا.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن مشروع "صكوك الإطعام" جاء لخدمة المجتمع، وتقديم كافة أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجاً ليحيوا حياة كريمة ، موضحا أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى للوقوف على الحالات الأولى بالرعاية لتوجيه صكوك الإطعام إليها والإستفادة من ذلك المشروع المجتمعى الذى تقدمه وزارة الأوقاف.

وشهد وزير الأوقاف وبرفقته المحافظ تسليم 2 طن لحوم من مشروع صكوك الإطعام والذى تقدمه وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، تحت إشراف مديرتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى، وقاما بتسليم 2500 زى أزهرى للأئمة والدعاة بمديرية أوقاف الشرقية للحفاظ على شكل ومظهر رجل الدين تقديراً لدوره الهام فى بناء وتنمية المجتمع.

وكان وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية قاما بافتتاح 5 مساجد جديدة وأداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد "الحاج عبدالرازق "بقرية شبرا صورة بمركز ديرب نجم والذى اقيم على مساحة 650 مترا مربعا وبتكلفة قدرها 4 ملايين جنيه بتمويل من الجهود الذاتية ودارت خطبة الجمعة حول التكافل المجتمعى وحقوق الوالدين والمسنين والضعفاء".