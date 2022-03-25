عاجل- القوى العاملة تعلن موعد وصول جثمان المصرى القتيل على يد سورى بالرياض

جدة - نرمين السيد - يصل جثمان الشاب المصرى مصطفى محمد بغدادى إبن الأقصر الذى وافته المنية على يد مقيم بالرياض بالمملكة العربية السعودية من الجنسية السورية إثر ضربه "بمفك"، على رحلة مصر للطيران رقم 2648.





حيث تقلع الرحلة من مطار الملك خالد الدولى بالرياض الساعة 10.40 مساء اليوم الجمعة لتصل مطار القاهرة الدولى 12.30 بعد منتصف الليل، وسوف يستقيل الجثمان بعد ذلك رحلة رقم 0062 التى ستقلع من مطار القاهرة الدولى الساعة 6.45 صباح السبت لتصل مطار الأقصر الساعة 7.45 صباحاً.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، مشيرا إلى أنه طبقا لتوجيهاتكم تم نقل جثمان الشاب المصرى مصطفى محمد بغدادى على نفقة الدولة، وذلك بعد أن تواصل عادل حنفى نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية فور حدوث الحادث مع الوزير الذى أصدر توجيهاته على الفور بذلك.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن الملحق العمالى بالرياض أحمد رجائى بعد هذه التوجيهات تحرك على الفور فى حينه إلى موقع الحادث، ثم إلى مركز شرطة حى المنار بالرياض لمتابعة سير التحقيقات برفقة أحد المستشارين القانونين بالقنصلية العامة بالرياض الذى تم تكليفه من قبل القنصل العام السفير طارق المليجى، حتى انتهت جميع التحقيقات وتم موافقة جهات التحقيق السعودية متمثلة فى النيابة العامة بالتصريح بسفر جثمان المتوفى ليوارى الثرى بمسقط رأسه بمدينة الأقصر.

وقال عادل حنفى نائب رئيس الاتحاد: إن صلاة الجنازة أقيمت اليوم الجمعة على شهيد الغربة بجامع عبدالله المهينى بالرياض، ولكن فوجئ أبناء مصر الحضور بعد الانتهاء من الصلاة باتصال الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة بأبناء الجالية المصرية بالرياض، التى أثلجت صدور الحضور.

وقدم تعازيه لأهل المتوفى ويدعى له بالمغفرة والرحمة، ودار حوار مطول بين أبناء الجالية المصرية والوزير، وقدموا الشكر والتقدير والامتنان للوزير سعفان على متابعته الدائمة لأبنائه المغتربين.

وفى هذا الإطار رفض الوزير كلمة الشكر من أبناء الجالية المصرية قائلا بالحرف الواحد: "لا أريد منكم أبناء مصر بالرياض أن تقدموا لى الشكر هذا واجبى وأنا تحت أمركم وأعدكم بمتابعة سير التحقيقات حتى يتم القصاص العادل من الجانى".

وأضاف نائب رئيس الجالية، أنه فى ظاهرة لم تحدث إلا فى مصر حضر مجموعة من أبناء الجالية القبطية المسيحية إلى مسجد المهينى الذى أقيم فيه صلاة الجنازة مقدمين تعازيهم لأبناء الجالية المصرية، معربين عن حزنهم الشديد لفقدان الشاب حياته.

وأكد عادل حنفى أن أبناء مصر بالمملكة يقدرون الدور الذى يقوم به وزير القوى العاملة تجاه أبنائه بالخارج، سواء للمطالبة بمستحقاتهم، وحل مشاكلهم عن طريق مكتبى التمثيل العمالى بقنصلية الرياض وجدة، والوقوف الدائم تجاه الحالات الإنسانية التى يتبناها شخصيا.

وبعد توجه جثمان الشهيد مصطفى لمطار الملك خالد الدولى بالرياض اجتمع إمام جامع المهينى الذى أقيمت عليه الصلاة وقدم العزاء للحضور ودعا للمتوفى بالرحمة والمغفرة والثبات عند السؤال، كما وعد الشيخ سعد المهينى صاحب جامع (المهينى) الذى أقيمت عليه صلاة الجنازة بأنه مستعد لتجهيز جثمان أى مصرى يتوفى على أرض الرياض فى أى وقت بدون مقابل.